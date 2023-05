PAT * CONTRIBUTO PRIMA CASA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ZANOTELLI, « STANZIATI TRE MILIONI PER GIOVANI COPPIE “UNDER 36“ »

17.51 - lunedì 22 maggio 2023

Contributo prima casa e previdenza complementare, c’è il bando. Stanziati tre milioni di euro per giovani coppie under 36. Domande dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente, Giulia Zanotelli, ha approvato il Bando 2023 contenente i requisiti di accesso, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie. “Si tratta di una misura con la quale la Giunta intende aiutare le giovani coppie nell’acquisto della prima casa, ma che guarda anche al loro futuro, sostenendo le posizioni di previdenza complementare dei due componenti”, le parole dell’assessore.

Per il 2023 le risorse messe a disposizione sono pari a 3 milioni di euro, 15.000 euro il contributo che la Provincia assegnerà alla giovane coppia, di cui una quota pari ad euro 2.000,00 (mille euro ciascuno), denominata “quota previdenza”, viene direttamente versata dalla Provincia sulla posizione pensionistica dei beneficiari e una quota, pari a euro 13.000,00 (6.500 euro ciascuno) viene liquidata ai soggetti beneficiari.

La misura si rivolge a giovani coppie, intese come coppie formate da coniugi conviventi, unite civilmente conviventi o conviventi di fatto, che non abbiano compiuto 36 anni alla data del 31 dicembre 2023, e che abbiano acquistato la prima casa di abitazione a partire dal 1° gennaio 2023 ad un prezzo di almeno 30.000 euro.

Per accedere a questo strumento agevolativo i richiedenti devono avere residenza anagrafica sul territorio provinciale da almeno due anni – tale requisito può essere posseduto anche da uno solo -, e una condizione economico-patrimoniale–ICEF – riferita al nucleo destinatario della prima casa di abitazione – non superiore a 0,49.

Inoltre, i componenti la coppia devono avere una posizione pensionistica attiva presso un fondo pensione complementare aderente all’iniziativa e sono tenuti a mantenerla per cinque anni successivi.

La coppia è tenuta inoltre a trasferire e mantenere la residenza presso la prima casa di abitazione per 5 anni.

La domanda di contributo può essere presentata dal 1° giugno al 30 settembre 2023 accedendo alla pagina web .