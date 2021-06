APSS TRENTINO * NUOVO NUMERO UNICO 116117: « LA LINEA DEDICATA ALL’ASSISTENZA SANITARIA NON URGENTE, LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE LUNEDÌ 28 GIUGNO »

Lunedì 28 giugno, alle ore 13.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo numero unico 116117 dedicato all’assistenza sanitaria non urgente. L’incontro con i giornalisti si svolgerà nella sede dell’Apss, in via Degasperi 79 a Trento, sala Rossa al 1° piano (salendo la scala principale a destra).

Saranno presenti l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, il direttore generale dell’Apss Pier Paolo Benetollo, il direttore dell’Area cure primarie Simona Sforzin e i responsabili del nuovo numero unico 116117 Giorgio Folgheraiter, Roberta Levato e Andrea Ventura.

Per rispettare le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, si richiede l’accredito inviando un’email all’indirizzo [email protected]