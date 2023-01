ZANETTI (VICE COMMISSARIO FDI – TRENTINO) * AMMINISTRATIVE 2023: « BENE IL NOME DI GEROSA COME CANDIDATO PRESIDENTE, ORA COSTRUIAMO IL PROGRAMMA »

15.21 - venerdì 13 gennaio 2023

Zanetti FdI: bene il nome di Gerosa come candidato Presidente, ora lavoriamo per costruire un programma e una squadra che corrispondano alle aspettative del territorio.

Fratelli d’Italia ha proposto il nome di Francesca Gerosa come candidato Presidente per le prossime elezioni provinciali di ottobre. Ora avvierà in pieno accordo fra organi dirigenti, commissario e la candidata Presidente una fase di ascolto per la redazione del programma che sarà sottoposto all’attenzione degli alleati. In esso sarà raccolto lo spirito della volontà politica di Fratelli d’Italia e del profondo e completo cambiamento rispetto alla stagione precedente la vittoria del centrodestra.

Nei singoli settori di amministrazione ad iniziare da sanità, viabilità, tutela delle imprese economiche, cultura ed identità del Trentino e della sua autonomia, dovrà essere redatto un piano complessivo di interventi che dovrà poggiare sulle competenze delle diverse espressioni della società e dell’economia che stanno guardando con grandi speranze all’opera riformatrice di Fratelli d’Italia.

Si opererà garantendo un apporto combinato fra rappresentanti politici istituzionali ed espressioni civiche. In qualità di vice commissario intendo confermare la piena visione unitaria del partito su questo progetto per il quale Fratelli d’Italia intende investire le migliori energie, garantendo un confronto aperto ma ovviamente fermo su principi e valori, con le componenti della coalizione di centrodestra e delle forze territoriali che ne garantiscono la straordinaria “potenza di fuoco”. Ma fratelli d’Italia non intende derogare al proprio ruolo guida nell’ambito della coalizione e del progetto per un Trentino che si attenderà, da fine 2023 e per i prossimi cinque anni, un’amministrazione incisiva e capace di prendere in mano con forza, qualità e determinazione il futuro dell’autonomia, patrimonio indiscutibile e prezioso del territorio. Ovviamente sempre contando sulla piena collaborazione propositiva e attiva di tutte le componenti della coalizione, la cui unità attorno alla personalità che sarà individuata nei prossimi mesi, sarà la condizione fondamentale di successo elettorale.

Cristian Zanetti

Vice commissario provinciale Trentino FdI