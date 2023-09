BURLI (PD – TRENTINO) * SANITÀ: « PER IL FUTURO DELLE RSA DARE VALORE AL PERSONALE E GUARDARE A NUOVI MODELLI »

09.27 - venerdì 22 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

«La carenza di personale, l’aumento degli ingressi e la totale mancanza di programmazione stanno mettendo a dura prova il sistema già pressato delle Rsa. Le soluzioni vanno poste sul tavolo ora. Non possiamo più aspettare». Così il candidato del Partito Democratico Paolo Burli commentando il dibattito seguito al convegno sul tema organizzato da Upipa. «Dobbiamo chiamare le cose con il proprio nome: siamo di fronte ad un’emergenza. Gli anziani sono in continuo aumento, le liste di attesa sono raddoppiate e senza infermieri molte strutture sono a rischio chiusura».

«Quello che mi stupisce – continua Burli – è l’incapacità da parte della maggioranza politica attuale di dare una risposta chiara al problema dopo ben cinque anni di lavoro. Una programmazione andava pensata prima. Ora dobbiamo raccogliere i pezzi e ricostruire il sistema alla base». Parole di sdegno inoltre verso le posizioni portate avanti dal capolista di Dsp Roberto Cappelletti: «Trovo assurdo che ad un convegno organizzato per trovare delle soluzioni per le Rsa venga aperta una crociata contro l’Europa e la questione vaccinale. Inoltre il cosiddetto “Piano di lavoro garantito”, che farebbe in modo che le persone che non hanno un’occupazione possano essere inserite nel settore della cura, non rappresenta per me nient’altro che una svalutazione del grande lavoro fatto ogni giorno dagli operatori sanitari».

«Sono invece rimasto colpito dal grande studio compiuto da Upipa e dagli esperti della nostra università come il prof. Rossano Albatici e il prof. Luca Fazzi. Non posso che essere d’accordo con quanto da loro sottolineato: dall’importanza della qualità ambientale delle strutture fino alla non scontata importanza delle relazioni familiari nella cura dei degenti». «La strada da seguire – conclude Burli – è quella già evidenziata da Francesco Valduga. Dobbiamo valorizzare il personale garantendo un adeguamento tra prestazioni, retribuzioni e carriere e al contempo cercare nuovi modelli di integrazione tra ospedali e territorio, mettendo di nuovo in campo la nostra capacità di essere una comunità».

Paolo Burli

Candidato del Partito Democratico del Trentino