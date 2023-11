PAT * “FESTIVAL FAMIGLIA“: « « “DIGITALE FACILE”, PER ACCOMPAGNARE I CITTADINI NELL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE (2-7/12) »

12.00 - martedì 28 novembre 2023

Digitale Facile al Festival della Famiglia. Nei giorni del Festival della Famiglia di Trento – in programma da sabato 2 dicembre a giovedì 7 dicembre 2023 – sarà possibile conoscere da vicino “Digitale facile” il servizio gratuito della Provincia autonoma di Trento attivato con i fondi del Pnrr per accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie.

In particolare all’evento inaugurale il 4 dicembre alle ore 8.30 alla Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, sarà presente una delle facilitartici del progetto per fornire informazioni e modalità necessarie per ricevere assistenza e formazione gratuita sull’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. I cittadini interessati potranno rivolgersi alla facilitatrice dello stand per prenotare un appuntamento in una delle cinque sedi aperte: Trento, Rovereto, Cavalese, Malé e Tione.

Digitale facile ha infatti l’obiettivo di fornire supporto e formazione ai cittadini che vogliono avvicinarsi ad argomenti quali: identità digitale, posta elettronica, ABC del computer, app per lo smartphone, servizi pubblici digitali, strumenti per la comunicazione e molto altro. Materiale informativo sarà messo a disposizione in tutti gli eventi del Festival.

Il tema della 12^ edizione de Il Festival della famiglia di Trento è Lo spread tra “ famiglia reale” e “ famiglia desiderata”. Quali le politiche da attuare partendo dall’autonomia dei giovani e dal sostegno all’occupazione femminile”.La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’edizione 2022 ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo.

Il tema della 12^ edizione de Il Festival della famiglia di Trento è Lo spread tra “ famiglia reale” e “ famiglia desiderata”. Quali le politiche da attuare partendo dall’autonomia dei giovani e dal sostegno all’occupazione femminile”.La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’edizione 2022 ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo.

Il programma completo del Festival della famiglia: www.festivaldellafamiglia.eu.

Per maggiori dettagli sul progetto Digitale facile: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Digitale-Facile-prenota-un-incontro-o-iscriviti-ad-un-seminario-online.