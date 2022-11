PAT * METEO: « NEVE ATTESA IN TRENTINO MARTEDÌ 22/11, POTRÀ INTERESSARE LE LOCALITÀ AD ALTITUDINE SUPERIORE A 700 METRI »

20.03 - venerdì 18 novembre 2022

La Protezione civile: gomme invernali o catene obbligatorie a bordo. Meteo, neve attesa in Trentino martedì 22 novembre.

Neve in arrivo sul territorio trentino. La precipitazione è prevista per la giornata di martedì 22 novembre e potrà interessare le località situate ad un’altitudine superiore ai 700 metri. Un’ottima notizia per gli sciatori, mentre la Protezione civile invita la popolazione a controllare l’attrezzatura invernale sugli autoveicoli (che è obbligatoria) in particolare gomme invernali o catene da neve a bordo.

La previsione è affidabile relativamente alla tempistica (martedì) ed alla quota dello zero termico (1.500 metri circa), mentre l’intensità delle precipitazioni e conseguentemente della quota neve (più bassa in caso di precipitazioni intense) ė ancora affetta da notevole incertezza. Al momento sembrano probabili 15 – 30 centimetri o più di neve oltre i 1.200 metri circa, con quantitativi inferiori a quote inferiori. In caso di precipitazioni intense, la quota neve potrà scendere localmente fino a circa 700 metri – specie nelle fasi più intense – nelle valli più strette e meno ventilate.