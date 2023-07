BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 16 LUGLIO: « È FINITO IL “BOOST POST“ BERLUSCONI? CONTE IN CRESCITA / CALENDA IN CALO »

10.24 - domenica 16 luglio 2023

Media sondaggi 16 luglio: finito il boost post Berlusconi? Conte in crescita e Calenda in calo. La media di tutti i sondaggi italiani al 16 luglio. Cominciamo la rassegna delle intenzioni di voto dei vari partiti da quello che cala di più nelle ultime 4 settimane, Forza Italia, che cede 7 decimi e si porta al 7,9%. Il partito non è ancora tornato ai livelli precedenti alla scomparsa dello storico leader Silvio Berlusconi, ma sembra che il guadagno dei consensi immediatamente successivo a questa si stia ora riducendo.

LINK

I consensi persi da Forza Italia nell’ultimo mese non vengono compensati dal resto del centrodestra: Fratelli d’Italia è stabile e saldamente primo partito al 29%; la Lega guadagna due decimi all’8,9% mentre Noi Moderati ne cede uno allo 0,8%. Complessivamente il Centrodestra si attesta al 46,6%, in calo di 6 decimi a causa del crollo di Forza Italia.

Perfettamente stabile invece il Centrosinistra al 25,5%. Il Partito Democratico perde un decimo al 20,1%, perdita compensata dal decimo guadagnato da Alleanza Verdi e Sinistra al 3,1% con Più Europa stabile al 2,3%.

Il partito a crescere di più in queste 4 settimane è il Movimento 5 Stelle, che guadagna 3 decimi al 15,7%. In calo invece Azione, che cede 3 decimi e vale secondo la media di tutti i sondaggi italiani il 3,6%. Guadagna un decimo Italia Viva al 2,8%.

Passando alle opposizioni extra parlamentari un decimo perso da Per l’Italia (1,8%) e Democrazia Sovrana e Popolare (0,6%) mentre il decimo è guadagnato per Unione Popolare (1,1%)

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente

Ti è piaciuto questo articolo? Contribuisci alla sopravvivenza di Bidimedia, donando anche solo pochi euro. Grazie!