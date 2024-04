COMPAG * BOLOGNA – NOMINE: « PAOLO ZANOLLI ELETTO NEL CONSIGLIO NAZIONALE, PER LA PRIMA VOLTA NELLA FEDERAZIONE SIEDERÀ UN RAPPRESENTANTE TRENTINO »

12.40 - martedì 23 aprile 2024

Paolo Zanolli nel Consiglio nazionale COMPAG. Paolo Zanolli è stato eletto nel Consiglio nazionale di COMPAG, la Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie aderente al sistema Confcommercio – Imprese per l’Italia. Per la prima volta dalla sua fondazione, nel consiglio nazionale di Compag siederà un rappresentante trentino: Paolo Zanolli, amministratore della ORTAL di Lavis, presidente del GIT Gruppo Giovani imprenditori del Terziario del Trentino, è stato nominato nel consiglio durante l’ultima riunione della federazione tenutasi a Bologna. «È un grande onore per me – commenta Zanolli – entrare a far parte di questa federazione. Stiamo lavorando per creare anche nella nostra provincia una sezione della Federazione all’interno di Confcommercio Trentino, per dare rappresentanza sindacale e supporto normativo e formativo a tutte le aziende che operano nel campo dei mezzi tecnici per l’agricoltura ed il giardinaggio».