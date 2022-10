LEONARDO * OPEN INNOVATION: « I GIOVANI RICERCATORI SI SFIDANO AL “DRONE CONTEST”, A TORINO IL 6-7/10 »

14.36 - mercoledì 05 ottobre 2022

Competenze e open innovation: giovani ricercatori si sfidano al Drone Contest di Leonardo. I droni riusciranno a volare guidati dall’Intelligenza Artificiale? La gara tra sei team universitari italiani nella terza edizione dell’evento organizzato da Leonardo. Ai nastri di partenza il Drone Contest di Leonardo, la sfida in cui sei università italiane competono per progettare prototipi di un drone in grado di volare in maniera autonoma e senza un sistema di navigazione, usando l’Intelligenza Artificiale.

La gara, giunta alla terza e ultima edizione per questo ciclo, si svolgerà il 6 e 7 ottobre nella sede torinese di Leonardo. Qui i sei atenei – Università di Roma Tor Vergata, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Napoli Federico II – dimostreranno le capacità sempre più evolute dei loro droni nel localizzare ed evitare degli ostacoli e nell’individuare e inseguire dei target. La sfida sarà ambientata all’interno di un “campo gara”, che replica uno scenario urbano con ostacoli fino a 3 metri di altezza e condizioni minime di luce. Il team vincitore sarà premiato a Roma il prossimo 20 ottobre nel corso di un evento dove saranno anche presentati i risultati raggiunti e le attività scientifiche svolte da tutti i partecipanti.

Il Drone Contest è un progetto di open innovation ideato da Leonardo con l’obiettivo di promuovere un ecosistema capace di mettere in connessione grandi imprese, mondo della ricerca e della formazione, PMI e start-up in un continuum in cui possano essere condivisi nuove idee, progetti di innovazione e programmi di ricerca nei campi dell’Intelligenza Artificiale applicata ai droni, del futuro della mobilità e del trasporto autonomo.

Leonardo, grazie a consolidate competenze trasversali a tutte le sue linee di business, punta a sviluppare capacità innovative, sostenendo e coordinando la ricerca tecnologica, investendo sulla formazione di nuovi talenti e incoraggiando l’imprenditorialità nel settore. Una strategia già in atto a cui ha contribuito la nascita, nel 2020, del network dei Leonardo Labs, 11 hub dedicati a ricerca e sviluppo di tecnologie di frontiera. Proprio a Torino è attivo il laboratorio dedicato alla ricerca di soluzioni tecnologiche per la prossima generazione di velivoli e per l’Intelligenza Artificiale applicata ai comportamenti autonomi delle piattaforme.

Con questa edizione del Drone Contest si chiude il primo ciclo del progetto. Dal prossimo anno si aprirà un nuovo percorso triennale di competizioni a complessità crescente, che vedrà il coinvolgimento di altri atenei.

Oggi Leonardo è l’unica realtà europea in grado di realizzare soluzioni a pilotaggio remoto complete – progettando e sviluppando tutti gli elementi di un sistema basato sui droni – per applicazioni di monitoraggio, intelligence, sorveglianza, acquisizione informazioni, integrando piattaforme, sensori, sistemi di missione e stazioni di controllo a terra. Lo sviluppo di tecnologie e applicazioni in ambito unmanned rientra tra le linee programmatiche del Piano strategico “Leonardo – Be Tomorrow 2030”, che ha l’obiettivo di seguire una crescita sostenibile e incrementare la competitività del Gruppo nel lungo periodo.