CAVADA (LEGA TRENTINO) * PUNTI NASCITE CAVALESE E CLES: « BENE LA LORO RIAPERTURA, RICONOSCIUTA ANCORA UNA VOLTA L’IMPORTANZA DEGLI OSPEDALI DI VALLE »

Bene le riaperture dei punti nascite degli ospedali di Cavalese e di Cles a seguito della sospensione dell’attività dovuta all’emergenza Covid-19. Ancora una volta si è dimostrato l’impegno della Giunta provinciale e della Lega a favore di presidi importanti come quello di Cles e di Cavalese, rinnovando così quella promessa elettorale che era stata fatta nel 2018 in cui si è riconosciuta l’importanza strategica degli Ospedali di valle che sono indispensabili per una sanità garantita su tutto il territorio del Trentino.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada.