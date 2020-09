AMAZON. IT * “ PRIME DAY “: « TORNA IL 13 E 14 OTTOBRE, OLTRE UN MLN DI OFFERTE E 85 MLN DI INVESTITI IN ATTIVITà PROMOZIONALI PER SUPPORTARE LE PMI »

Prime Day torna il 13 e 14 ottobre con grandi offerte su tutti i prodotti che i clienti desiderano.

Per rafforzare il proprio sostegno alle piccole e medie imprese colpite dal COVID-19, Amazon investirà 85 milioni di Euro in promozioni speciali durante il Prime Day e la stagione natalizia. A partire da oggi e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese disponibili su Amazon.it, riceveranno un buono promozionale da 10€ da utilizzare durante Prime Day

I clienti Amazon Prime avranno accesso a moltissime offerte su prodotti imperdibili inclusi giocattoli, prodotti di elettronica, moda, cura della persona e bellezza, casa, cucina, dispositivi Amazon, e molto altro ancora

Durante Prime Day saranno disponibili oltre un milione di offerte a livello globale su prodotti di grandi marchi come Samsung, Huawei, iRobot, Sony, Barbie, Dodot, Philips, Oral-B, Garmin, Bosch, Puma e Foppapedretti.

Amazon annuncia il ritorno dell’evento annuale Prime Day il 13 e 14 ottobre, a poche settimane dall’inizio della stagione natalizia. Durante i due giorni di Prime Day i clienti Amazon Prime avranno accesso a oltre un milione di offerte in tutte le categorie. Prime Day inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Anche i clienti Amazon Prime in USA, UK, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Singapore, Olanda, Messico, Lussemburgo, Giappone, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia e, per la prima volta quest’anno, Turchia e Brasile, avranno accesso al Prime Day.

A partire da oggi, e fino al 14 ottobre, i clienti Amazon Prime avranno l’opportunità di acquistare offerte esclusive e i principali prodotti della stagione natalizia nelle categorie giochi, TV, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina, dispositivi Amazon. Chi non è ancora cliente Amazon Prime può iscriversi, o iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni, alla pagina www.amazon.it/primeday per partecipare a Prime Day.

Amazon rafforza il proprio impegno nei confronti delle piccole e medie imprese lanciando in occasione di Prime Day una grande offerta: a partire da oggi, e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spendono almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day. Maggiori informazioni sono disponibili su www.amazon.it/pmi.

In questo Prime Day, e durante le festività natalizie, Amazon investirà a livello globale più di 85 milioni di euro in nuove attività promozionali per aiutare le piccole e medie imprese ad aumentare le vendite e raggiungere nuovi clienti. Questo è stato un anno impegnativo per molte PMI e la vendita dei loro prodotti su Amazon ha consentito a centinaia di migliaia di aziende di sostenere e persino far crescere le proprie attività nonostante la crisi causata dal COVID-19.

“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”

Supporto alle piccole imprese

Sono molti i modi per scoprire i prodotti delle PMI durante il Prime Day:

Selezioni curate da Amazon: Per rendere più semplice che mai per i clienti supportare le piccole e medie imprese, Amazon ha lanciato nuove selezioni curate per mettere in contatto i clienti con le PMI locali. I clienti in USA, U.K., Spagna, Singapore, Olanda, Messico, Giappone, Italia, Germania, Francia, Canada e Australia potranno acquistare sia in occasione del Prime Day, sia nel periodo precedente, i prodotti delle PMI locali. I clienti Amazon.it, possono trovare tutti i prodotti su www.amazon.it/pmi.

Spendi 10€, ricevi 10€: a partire da oggi e fino al 12 ottobre, Amazon offrirà un buono promozionale da 10€ da usare durante Prime Day a tutti i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10€ nell’acquisto di prodotti venduti dalle piccole e medie imprese su Amazon.it. Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto i clienti con gli innovatori, gli artigiani e gli imprenditori locali che vendono su Amazon.it. I termini e le condizioni sono disponibili su www.amazon.it/pmi. Questa promozione è disponibile da oggi anche in USA, U.K., Spagna, Germania, Francia e Giappone.

Le offerte del Prime Day: Più della metà degli articoli disponibili su Amazon a livello globale provengono dai partner di vendita e, di questi, la maggior parte è venduta dalle piccole e medie imprese. Quest’anno, i clienti Prime di tutto il mondo possono acquistare centinaia di migliaia di offerte da questi imprenditori in occasione di Prime Day.

“Questo è stato un anno molto particolare per tutti, ma abbiamo notato che le vendite online, per quel che ci riguarda, hanno sostenuto il nostro business, quindi sicuramente abbiamo delle grandi aspettative rispetto al Prime Day, che sappiamo essere un giorno molto atteso anche dai nostri clienti” dichiara Ronny Gobbo, Socio e Responsabile Ufficio e-commerce di Mobili Fiver. “La nostra è un’azienda familiare nata circa 20 anni fa a Pordenone, e da circa 8 anni siamo presenti online con il nostro brand. Abbiamo iniziato a vendere online un po’ per gioco, ma tramite Amazon siamo cresciuti molto e i nostri arredi sono arrivati non solo in tutta Italia, ma anche in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. I nostri prodotti sono interamente Made in Italy: vengono infatti realizzati interamente in Italia, dal disegno ai test finali.”

Le offerte anticipate di Prime Day iniziano adesso

A partire da oggi, i clienti Prime possono acquistare le offerte esclusive anticipate

Dispositivi Amazon – Durante il Prime Day, i clienti Amazon Prime possono risparmiare 111,60€ sul Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (pacchetto da 3 dispositivi) acquistandolo per 167,40€. Amazon eero offre un sistema WiFi semplice e affidabile per lo streaming, i giochi e il lavoro da casa. Inoltre, saranno disponibili grandi offerte su prodotti dedicati alla sicurezza per la casa intelligente: la nuova Blink mini videocamera di sicurezza smart per interni compatta è disponibile a 27,99€ e i clienti Prime possono risparmiare 70€ su Ring Spotlight Cam Battery compatibile con Alexa, disponibile durante il Prime Day a 159€.

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Aurique, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

Marchi Amazon – Fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, l’elettronica di consumo AmazonBasics, prodotti per bambini di Mama Bear, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo, e snack di Happy Belly.

Casa – Fino al 20% di sconto su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle.

Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su primenow.amazon.it i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

Prime Video – A partire da oggi, e per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

L’App Amazon consente ai clienti di acquistare comodamente tutti i prodotti di cui hanno bisogno per le festività – sempre e ovunque – e di non perdere mai nessuna offerta. I clienti possono infatti utilizzare la funzione “Segui l’offerta” per ricevere una notifica sul proprio smartphone quando questa sta per iniziare.

Lo scorso luglio, Amazon ha annunciato che creerà in Italia 1.600 posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2020, oltre ad aprire 9 nuovi magazzini e delivery station nei soli mesi di settembre, ottobre e novembre. Queste posizioni si uniranno ai 6.900 dipendenti che già lavorano per Amazon per garantire consegne rapide ed efficienti per i clienti durante il resto dell’anno e oltre. I candidati interessati possono avere più informazioni su www.lavora-con-amazon.it

*****

Ogni giorno è migliore con Amazon Prime

Amazon Prime è stato ideato per rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 150 milioni di clienti Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. I clienti Prime in Italia possono usufruire dell’accesso illimitato a film e serie di TV con Prime Video, di più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, di contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, dell’accesso al Prime Day e molto di più. Prime è stato creato per offrire consegne illimitate senza costi aggiuntivi in 1 giorno su milioni di prodotti, consegne nel weekend in alcune aree e consegne programmate. I clienti Prime possono ritirare e restituire i propri ordini con Amazon Hub, un servizio click and collect, senza costi aggiuntivi. I clienti Prime di Milano, Roma e Torino possono inoltre usufruire della consegna in giornata, senza costi aggiuntivi e, grazie a Prime Now, all’interno di finestre di 2 ore. L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a €36 all’anno o €3,99 al mese e comprende un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi su amazon.it/prime.

Gli studenti universitari posso iscriversi a Prime Student con il 50% di sconto sull’abbonamento annuale a Prime, con un periodo di uso senza costi aggiuntivi di 90 giorni su amazon.it/joinstudent. Grazie a Business Prime, i clienti Amazon Business, tra cui piccole imprese, grandi multinazionali, così come organizzazioni no profit e governative, possono usufruire di spedizioni Prime illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi e di altri vantaggi esclusivi. Business Prime è disponibile a partire da €36 all’anno (IVA esclusa) per l’utilizzo fino a tre utenti, come componente aggiuntivo per i clienti con Amazon Prime sul proprio account personale, o €100 all’anno che permette fino a 10 utenti. Maggiori informazioni qui: amazon.it/businessprime.

*

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, i suggerimenti personalizzati, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite l’account Twitter @AmazonNewsItaly.