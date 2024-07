MEDIASET – “POMERIGGIO CINQUE NEWS” * FUGA DI GIACOMO BOZZOLI: «PARLA UNO ZIO DELL’UOMO CONDANNATO» (LINK VIDEO)

18.41 - giovedì 4 luglio 2024

«L’ultima volta che l’ho visto l’ho visto tranquillo, come sempre. Noi abbiamo i nostri problemi, lui se li è creati. “Quando l’avete saputo che lui era scappato?”, – domanda l’inviata Ilaria Dalle Palle all’uomo, che risponde: Finito il processo. Ha avuto nove anni per studiare tutto l’Ambaradan. La colpa non è né mia né sua né di nessun collega, la colpa è dello Stato. Mi dispiace perché è mio nipote, però se ha sbagliato deve pagare, non è perché gli hanno dato l’ergastolo siamo felici. Mario non c’è più nemmeno. È quello il discorso, sono soddisfazioni magre.». Queste le parole del sig. Andrea, uno zio di Giacomo Bozzoli pronunciate oggi, in esclusiva, a “Pomeriggio Cinque News”, il programma condotto da Simona Branchetti su Canale 5. Irreperibile dal 23 giugno, Giacomo Bozzoli è ricercato con un mandato di arresto europeo dopo essere stato condannato in via definitiva all’ergastolo, con l’accusa di aver ucciso lo zio Mario Bozzoli.

