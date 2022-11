ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * FERROVIA VALLI AVISIO: GIRARDI, « DUE I CONVEGNI SULLA MOBILITÀ, AL PALAFIEMME (28/11 – 20.30) E ALLA CCIAA DI TRENTO (29/11 – 08.30) »

10.28 - domenica 27 novembre 2022

L’Associazione Transdolomites APS nell’ottobre 2020 ha affidato allo Studio di Ingegneria IBV Hüsler AG di Zurigo l’incarico di elaborare lo studio “FERROVIA DELLE VALLI DELL’AVISIO VALUTAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO FRA TRENTO E LE VALLI DELL’AVISIO”

Il nuovo collegamento ferroviario proposto dalla città di Trento a Penia di Canazei è stato oggetto di diversi studi di fattibilità tecnico-economica. L’obiettivo dello studio Hüsler è stato la realizzazione di una valutazione comparativa di diverse opzioni di sviluppo, che attraverso un procedimento standardizzato e relativamente semplice (basato sulla “Standardisierte Bewertung” tedesca) possa dare indicazioni sulle potenzialità del nuovo collegamento ferroviario, o eventualmente di una sua possibile realizzazione parziale o per fasi. Il progetto del Treno dell’Avisio è parte anche di una visione più generale, sostenuta da Transdolomites e da altri autorevoli stakeholder del territorio dolomitico, che intende realizzare una rete di ferrovie alpine per la mobilità locale e turistica. In molti casi è possibile solo realizzare brevi tratti di nuova

infrastruttura con cui unire tronchi già esistenti, oppure ripristinare linee dismesse alcuni decenni fa. In questo modo si potrà ottenere una trasversale alpina con orientamento prevalente da est a ovest che collegherà tre Stati (Italia, Austria e Svizzera) e sette Regioni/Cantoni. I criteri progettuali e le scelte gestionali previste per il Treno dell’Avisio, di cui si è svolta la valutazione tecnico-economica, possono pertanto costituire il modello di riferimento delle opere facenti parte di questa più ampia visione.

In occasione degli studi promossi negli anni scorsi e realizzati con criteri di ingegneria ferroviaria nel rispetto delle normative RFI è stata dimostrata la fattibilità tecnica della Trento-Penia via Val di Cembra.

In questa seconda fase , lo studio svizzero giunge a dimostrare la piena sostenibilità economica della stessa dal punto di vista della gestione e della manutenzione giungendo alla conclusione che se tale ferrovia oggi fosse già in esercizio sarebbe molto utilizzata. Studio che per la prima volta viene presentato in pubblico secondo la seguente agenda:

Lunedì 28 novembre 2022 ore 20,30 Sala del Lettore, Palacongressi di Cavalese, Via Fratelli Bronzetti e Martedì, 29 novembre 2022 ore 08.30 – 12,00, Sala convegni Calepino, Camera di Commercio di Trento, Via Calepina 13

***

Programma del 28.11.2022 Cavalese

Sala del Lettore, Palacongressi, Via Fratelli Bronzetti ore 20,30

– 20,30 Massimo Girardi, presidente di Transdolomites. Saluto e introduzione alla serata

– Saluto del Dott. Sergio Finato, Sindaco di Cavalese

– Ing. Giovanni Saccà, Preside del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Sezione di Verona: Presentazione Studio Ipotesi di percorso Ferrovia Avisio realizzato da Ing. Giovanni Saccà, coautore insieme all’arch. Thomas DEMETZ e al prof. Francesco Rossi del Dipartimento di Scienze Economiche UNIVR nel rispetto delle normative RFI.

– Ing. Luca Urbani, collaboratore dello Studio di Ingegneria Hüsler di Zurigo (CH); Valutazione del collegamento Ferrovia Valli dell’Avisio

– Dott. Ferdinando Stanta, Esperto di regolazione e gestione dei servizi di trasporto: Costo della mobilità e costo del trasporto pubblico.

– discussione pubblica

***

Martedi 29.11.2022 Trento Sala Convegni della Camera di Commercio di Trento, Via Calepina 13 ore 08,30

– 08.30 Saluto del Presidente di CCIAA Trento, Dott. Gianni Bort Invitato

– Massimo Girardi Presidente di Transdolomites: introduzione ai lavori

– 08.50 Ing. Giovanni Saccà, Preside del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Sezione di Verona: Presentazione Studio Ipotesi di percorso Ferrovia Avisio realizzato da Ing. Giovanni Saccà, coautore insieme all’arch. Thomas DEMETZ e al prof. Francesco Rossi del Dipartimento di Scienze Economiche UNIVR nel rispetto delle normative RFI.

– 09.15 Ing. Luca Urbani, collaboratore dello Studio di Ingegneria Hüsler di Zurigo (CH); Valutazione del collegamento Ferrovia Valli dell’Avisio

– 09,45 Ing. Maurizio Oberti, Stadler Rail : Scenari tecnologici ferroviari futuribili in ambiente alpino. Intervento in remoto

– 10,15, Dott. Ferdinando Stanta, Esperto di regolazione e gestione dei servizi di trasporto: Costo della mobilità e costo del trasporto pubblico.

– 10.30 discussione pubblica

Le due sessioni non verranno trasmesse in diretta streaming perché si ritiene quanto mai opportuna la presenza in sala data l’importanza dei temi trattati. Da qui un sentito invito a cogliere queste due occasioni per partecipare al percorso di acquisizione di conoscenze circa la proposta ferroviaria in questione.