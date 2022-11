FORUM TERRITORIALE PARCO FLUVIALE SARCA (TN) * NUOVA CONVENZIONE: « RAPPRESENTANTI ESCLUSI DAL GRUPPO DI LAVORO, COSÌ SI LIMITANO PROPOSTE E PROGETTI »

16.07 - sabato 26 novembre 2022

Il 24 novembre si è tenuta la riunione della Conferenza di Rete del Parco fluviale della Sarca, per l’approvazione del nuovo schema di convenzione che dovrà regolare l’attività della Rete nei prossimi nove anni. Da mesi, come rappresentanti del Forum Territoriale, organo della Rete previsto dall’accordo di programma in scadenza, avevamo evidenziato la necessità che l’approvazione della nuova convenzione fosse preceduto da un articolato percorso partecipativo con l’obiettivo di coinvolgere i territori e valorizzare la partecipazione dei cittadini che, fin dalla sua costituzione, è stato uno degli aspetti che più hanno caratterizzato l’attività della Rete.

Nei mesi scorsi, con la deliberazione nr. 1512 d. d. 26.08.2022, proposta dall’assessore Tonina, la Giunta provinciale ha di fatto cancellato la possibilità di partecipazione dei cittadini, facendola diventare una possibilità “opzionale” e lasciata alla decisione (una sorta di gentile concessione …) della Rete, invece di prevederla come la base su cui costruire la governance della Rete, considerando i Forum territoriali o organismi analoghi come fondamentali organi di funzionamento della rete.

Inoltre ha abrogato l’obbligo di adottare il Piano di Gestione, strumento che individuava tutte le misure di integrazione delle politiche di conservazione della natura e di valorizzazione della biodiversità con gli interventi di sviluppo socio-economico del territorio in un’ottica di sostenibilità e complementarietà, anche attraverso la definizione di progetti partecipati “dal basso”.

Nei mesi scorsi come rappresentanti del Forum territoriale ci eravamo opposti a tale decisione ribadendo l’importanza del ruolo del forum territoriale e la necessità di favorirne un corretto funzionamento. Di fronte all’evidente immobilismo della presidenza della Rete, avevamo richiesto l’apertura di un articolato processo partecipativo per arrivare alla definizione di contenuti condivisi per arrivare a definire la nuova Convenzione.

Abbiamo ottenuto solo silenzio e la convocazione, in fretta e furia, con un esiguo preavviso del Forum territoriale, per il 14 novembre. Avevamo avuto ampie rassicurazioni in merito al mantenimento degli organismi partecipativi e perciò grande è stata la sorpresa quando nella riunione del 24 novembre, senza alcun confronto preventivo, né tantomeno il coinvolgimento del Gruppo di Lavoro della Rete, il Presidente ha presentato direttamente alla Conferenza il nuovo schema di convenzione nel quale , pur essendo stata mantenuta la presenza del Forum Territoriale, come organismo del Parco fluviale, ha proposto la modifica della composizione del gruppo di lavoro della Rete, nel quale erano rappresentati amministratori e rappresentanti del Forum, con diritto di voto.

Non solo non sono state accolte le proposte fatte a suo tempo di ampliare a quattro il numero dei rappresentanti, ma addirittura si è arrivati ad escludere i rappresentanti del Forum e della Conferenza di Rete dal Gruppo di lavoro, limitando la possibilità di incidere su proposte e progetti posti in essere dal Parco. Tutto ciò suona tanto come una presa in giro ed una presa in giro dei rappresentanti del Forum è stato il percorso di “ascolto” dei territori che di fatto non è stato mai portato a conclusione.

Ribadiamo la necessità, in previsione dell’iter di approvazione della nuova Convenzione, se veramente si crede nella partecipazione dei cittadini, di mantenere e rafforzare il ruolo del Forum territoriale, quale organismo fondamentale nella governance del Parco fluviale, prevedendo l’ampliamento del numero di rappresentanti del Forum territoriale all’interno della Conferenza della Rete, riconoscendo loro anche il diritto di voto e di iniziativa. Auspichiamo inoltre la modifica della deliberazione della G.P. nr. 1512 con l’introduzione dell’obbligatorietà della costituzione di organismi che favoriscano la partecipazione dei cittadini e la reintroduzione dell’obbligatorietà della stesura del Piano di Gestione quale strumento di programmazione unitaria dell’attività del parco fluviale.

I rappresentanti del Forum Territoriale nella Conferenza di Rete del Parco fluviale della Sarca

Gianfranco Maino

Aldo Collizzolli