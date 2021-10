PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * « IL PRESIDENTE FUGATTI HA INCONTRATO IL DOTTOR GIANFRANCO BERNABEI, IL NUOVO COMMISSARIO DEL GOVERNO »

Il presidente Maurizio Fugatti ha ricevuto il nuovo Commissario del Governo Gianfranco Bernabei.

La volontà di proseguire sulla strada della più completa collaborazione della Provincia autonoma con le istituzioni statali è stata ribadita dal presidente Maurizio Fugatti in occasione della visita, questa mattina, del nuovo Commissario del Governo per la Provincia di Trento Gianfranco Bernabei, che è stato accolto con un “Benvenuto in Trentino”.

Abruzzese e con una lunga carriera svolta in Polizia in diverse sedi, il dottor Bernabei ha assunto il nuovo incarico a decorrere dal 23 ottobre scorso.

In tema di collaborazione tra istituzioni locali e nazionali, l’incontro ha offerto l’opportunità al presidente Fugatti di illustrare brevemente al Commissario del Governo il particolare assetto istituzionale della Provincia autonoma di Trento, con un riferimento anche alla presenza di diversi comuni con i quali è costante l’interlocuzione sui temi che riguardano la vita amministrativa e in generale la comunità.

Oltre a fare il punto sulla situazione relativa al controllo del territorio, durante il confronto si è accennato anche ad alcuni dei temi più attuali degli ultimi anni, che hanno impegnato le strutture provinciali ma anche statali: la tempesta Vaia con i lutti e i danni che ha causato anche al Trentino, la pandemia causata dal Coronavirus, che ha imposto numerose decisioni che hanno avuto un impatto sulla vita della comunità, la gestione dei grandi carnivori, argomento molto sentito dalla popolazione in un territorio di montagna come il nostro.