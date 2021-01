CAVADA (LEGA) * FIBRA: « ACCELERAZIONE DELLA BANDA LARGA, LA GIUNTA PAT DIMOSTRA DI LAVORARE SU PIÙ FRONTI PER IL BENE DEI CITTADINI TRENTINI »

“Anche in questo momento di difficoltà, la Lega e la Giunta provinciale dimostrano di lavorare su più fronti per il bene dei cittadini trentini.

L’ impegno a dare un’ulteriore accelerazione ai lavori di progettazione e realizzazione della rete a banda ultralarga è il segnale di quanto l’esecutivo provinciale e la Lega credano e investano nel potenziale dei territori, facendo il possibile per evitare lo spopolamento delle aree periferiche, con attenzione alle esigenze preesistenti e nuove in materia di servizi digitali.

Il tema mi rende particolarmente orgoglioso in quanto, proprio nell’ultima Manovra Finanziaria discussa a dicembre 2020, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno a mia firma con cui si impegna la Giunta a potenziare i servizi digitali per aiutare i comuni che vivono criticità in materia, rese ancora più gravi in questo periodo di pandemia dall’ingente ricorso allo smart working e alla didattica digitale integrata.

Ringrazio, quindi, la Giunta e il Presidente Fugatti per l’interesse dimostrato nel tempo e per la considerazione del lavoro svolto dal sottoscritto sul territorio, raccogliendo istanze e richieste dei cittadini e delle aree periferiche che, ora più che mai, vanno sostenute.

La banda ultralarga su tutto il territorio provinciale rappresenta una sfida importante e un grande passo per la fruizione diffusa e d’avanguardia dei servizi digitali per scopi lavorativi e produttivi, per la didattica digitale integrata e per ogni altra esigenza di comunicazione”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada.