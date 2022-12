MARCO CAPPATO * FINE VITA: – DI FRONTE AI NUOVI CASI I CAPI DEI PARTITI HANNO RISPOLVERATO LA PIÙ CLASSICA DELLE SOLUZIONI, IL SILENZIO

08.40 - mercoledì 07 dicembre 2022

Di fronte ai nuovi casi di persone – Elena e Romano – che hanno chiesto il mio aiuto per terminare la propria vita i capi dei partiti e i rappresentanti del Governo hanno rispolverato la più classica delle soluzioni: il silenzio. Geniale.

Sembra infatti una strategia di successo, che unisce i principali leader degli schieramenti politici. C’è il racconto pubblico da parte dei malati e dei familiari? C’è la disobbedienza civile, che ora coinvolge anche altre persone oltre a me? Non importa: basta fare finta di niente. In questo modo si evita di indispettire il Vaticano e qualche frangia di estremisti, e al tempo stesso si spera di non essere troppo notati da quella stragrande maggioranza di persone che vorrebbero buone regole per essere liberi di decidere.

Ma le bugie hanno le gambe corte. Anche quelle che prendono corpo per omissione. Perché poi c’è la realtà, c’è la vita vera. C’è Massimiliano, con il suo appello, e Felicetta con la sua risposta. E ci saranno altre persone, ad aiutare e ad aver bisogno di essere aiutate. Se avremo la forza di andare avanti, il “far finta di nulla” sarà presto impossibile.

