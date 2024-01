MINISTERO INTERNO * TRENTO – IMMIGRAZIONE: ON. MOLTENI, « GRAZIE A POLIZIA E FORZE ORDINE PER LA SICUREZZA, PUGNO DURO PER CHI NON RISPETTA LEGGE »

12.36 - venerdì 5 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Immigrazione, Molteni (Interno): “Grazie a Polizia e forze dell’ordine al lavoro per sicurezza a Trento. Pugno duro su tutto il territorio nazionale nei confronti di chi non rispetta legge”

“In questi giorni il territorio di Trento è stato teatro di scontri e risse tra immigrati ospitati dalla residenza Fersina. Le forze dell’ordine hanno risposto prontamente con provvedimenti e controlli che la Questura sta conducendo anche in queste ore. Al Commissario di Governo, al Questore, a tutti i suoi agenti e alle Autorità provinciali di Pubblica sicurezza prima di tutto va il mio più sentito ringraziamento”. È il commento di Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno, sugli episodi di violenza che hanno visto protagonisti immigrati ospitati presso la residenza Fersina di Trento, dove sono in corso approfonditi controlli.

“I cento uomini impiegati tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia, con unità cinofile, stanno conducendo controlli straordinari finalizzati a reprimere e prevenire episodi di violenza. I provvedimenti che riguardano i due stranieri già destinati al Centro per i rimpatri di Gradisca di Isonzo e il trasferimento di altri due minori dalla residenza – prosegue il sottosegretario – sono ulteriori segnali che nei confronti della sicurezza non si abbassa la guardia”.

“La linea è chiara: tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio l’equilibrio sociale – ha concluso il sottosegretario – Tuteleremo le forze dell’ordine e tutti coloro che rispettano le regole. Massimo rigore invece, con pene certe e severe, per chi non rispetta la legge e crea disordini. La sicurezza nazionale resterà nostra assoluta priorità”