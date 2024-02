ARCIDIOCESI TRENTO * MERCOLEDÌ DELLE CENERI: « IL VESCOVO LAURO IN CATTEDRALE ALLE 19.00, PER L’AVVIO DELLA QUARESIMA »

13.10 - martedì 13 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani, 14 febbraio, è Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, periodo in preparazione alla Pasqua. L’arcivescovo Lauro presiede la Messa in cattedrale alle ore 19, con il rito dell’imposizione delle ceneri, invito alla conversione del cuore. Diretta su Telepace Trento.

Per la Quaresima 2024 la Diocesi di Trento in collaborazione con la Diocesi di Bolzano-Bressanone ha predisposto il consueto sussidio (ed altro materiale) con riflessioni quotidiane per l’animazione di famiglie (compreso un gioco per i più piccoli) e comunità. Il sussidio, dal titolo “Generare speranza nel cambiamento” si avvale del contributo dei missionari trentini e altoatesini. Anche per questa Quaresima la Diocesi trentina aderisce alla campagna “Un pane per amor di Dio” che si rinnova da più di sessant’anni in risposta alla piaga della fame nel mondo. Le offerte raccolte durante la Quaresima dal Centro Missionario diocesano vengono distribuite a tutti i missionari trentini sparsi nel mondo.