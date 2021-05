PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SPORT: FUGATTI, « DALLA PAT 300 MILA EURO, PER METTERE IN SICUREZZA ED ADEGUARE IL BRIAMASCO »

Dalla Provincia 300 mila euro per lo Stadio Briamasco. Ottenuta la promozione in serie C, domenica scorsa, il Calcio Trento guarda alla prossima stagione con la necessità, in primis, di sistemare lo stadio Briamasco, per il quale si rendono indispensabili una serie di lavori di adeguamento dell’impianto.

Per tali ragioni oggi, la Giunta provinciale, ha approvato una variazione di bilancio con la quale ha destinato 300 mila euro per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi di sistemazione dello Stadio Briamasco di Trento.

“Stiamo lavorando – ha commentato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – insieme alla Protezione civile e d’intesa con il Comune, per mettere in sicurezza e adeguare il Briamasco agli standard richiesti dalla categoria superiore, in modo da permettere al Trento di iniziare al meglio il prossimo campionato”.