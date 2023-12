CASSA CENTRALE BANCA * “PIACERE, DENARO!”: « LA RAPPRESENTAZIONE SU INDIPENDENZA ED INCLUSIONE FINANZIARIA, A TRENTO – TEATRO SAN MARCO (5/12 – 21.00) »

18.20 - venerdì 1 dicembre 2023

Cassa Centrale Banca per la parità di genere con lo spettacolo “Piacere, Denaro!” L’appuntamento è fissato per il 5 dicembre 2023, alle ore 21.00 presso il teatro San Marco di Trento. La piece, una rappresentazione sull’indipendenza e sull’inclusione finanziaria, è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Prendendo spunto dal suo libro “Le signore non parlano di soldi” e riflettendo sulle discriminazioni di genere legate a come donne e uomini affrontino in maniera differente il tema denaro, l’economista Azzurra Rinaldi e l’attrice Antonella Questa hanno realizzato, insieme, la piece teatrale “Piacere, Denaro!”, debuttata il 28 ottobre e messa in scena già su diversi palcoscenici italiani.

Una conferenza spettacolo in cui le due protagoniste intrecciano dati economici alle storie di quattro “personagge” che raccontano le difficoltà quotidiane nel loro rapporto con i soldi.

Lo spettacolo, attraverso un format unico e originale, offre una nuova prospettiva che aiuta il pubblico a superare le considerazioni negative sulle donne e la loro gestione del denaro e diffonde maggiore consapevolezza sull’importanza dell’inclusione e dell’indipendenza finanziaria, per tutti, senza discriminazioni e differenze di genere.

Prosegue anche attraverso iniziative di sensibilizzazione come questa, l’impegno del Gruppo Cassa Centrale nel favorire la creazione di una cultura inclusiva sia tra le Persone che lavorano nel Gruppo che della cittadinanza tutta, in linea con il percorso intrapreso nella promozione della parità di genere e del rispetto della diversità.