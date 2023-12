CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTO – FORMAZIONE NUOVA “GIUNTA FUGATTI“: « ALTRA SEDUTA ANDATA A VUOTO, SPERIAMO SI VADA AD UN COMMISSARIAMENTO »

17.52 - venerdì 1 dicembre 2023

È un parto difficile, la formazione della “nuova” giunta di Fugatti. Un’altra seduta è andata a vuoto; Gerosa è sempre più isolata; dieci leghisti sono stati espulsi per aver ostacolato la linea del partito.

Eppure le contraddizioni interne non sono di natura ideologica: litigano per la spartizione delle poltrone. Noi speriamo che la giunta non riesca ad uscire dall’impasse, e si vada a un commissariamento, magari a nuove elezioni. Nelle quali magari i molti trentini che sono contrari alla linea della “vecchia” giunta (linea che Fugatti ha confermato di voler continuare) trovino un momento di unità e scelgano chi rispetta gli Animali.

Intanto saremo presenti in presidio il 14 dicembre davanti al TAR di Trento sperando in una sentenza che salvi la vita all’Orsa. Senza dimenticare che, nella porzione del Parco dello Stelvio di pertinenza della Provincia di Trento, stanno massacrando i Cervi in modo indegno.

