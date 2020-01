RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * CAPODANNO 2019: « GRANDE SUCCESSO PER LA NONA EDIZIONE DI HOP!, L’EVENTO HA ATTIRATO AL PALAMEETING 2.000 GIOVANI »

Grande successo per la nona edizione di Hop! Il consueto evento di fine anno organizzato da Riva del Garda Fierecongressi si conferma un format di successo: nella notte di San Silvestro, a Riva del Garda, Hop! ha attirato quasi 2.000 giovani al Palameeting, che hanno vissuto una serata all’insegna del divertimento e della sicurezza.

Un appuntamento consolidato nel panorama dell’offerta di intrattenimento per i giovani, che ancora una volta si è distinto per la qualità della proposta musicale, in grado di intercettare al meglio i gusti del pubblico di Hop!, generando uno spettacolo unico in tutto il Trentino e segnando la riuscita della nona edizione della festa di Capodanno rivana per eccellenza.

Come ogni anno, l’apertura della serata è spettata ad un giovane dj locale, Dj Nmj. Dopo di lui si sono alternati sul palco il noto producer della scena rap Sick Luke e Dj 2P, uno dei dj più famosi del panorama hip-hop italiano. A seguire, lo show dell’attesissimo gruppo Il Pagante, che ha confermato le aspettative con una performance originale e coinvolgente. A chiudere la serata gli Shufflers, giovane duo trentino che si è esibito in un set energico animando il Palameeting per le ultime due ore. Per tutta la serata, ad accompagnare le performance dei vari ospiti si sono susseguite, proiettate sugli schermi a led, le immagini dalle atmosfere suggestive dell’artista trentino Tobia Zeni.

Come sempre, fondamentale per la buona riuscita dell’evento è stata la sicurezza, le cui misure curate in ogni dettaglio hanno garantito il corretto svolgimento della serata. Il servizio di bus navetta, attivo per tutta la notte, ha collegato Riva del Garda con Arco, Torbole e Nago, mentre alcuni pullman hanno collegato diversi centri della provincia favorendo la massima partecipazione di giovani provenienti da tutto il Trentino e anche da fuori regione.

HOP! è un evento organizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Sideout Eventi e con il supporto di: Cassa Rurale Alto Garda, Comune di Riva del Garda, Comune di Arco, Comune di Nago-Torbole, Comunità Alto Garda, Garda Trentino.

Foto: Gianluca Veronesi