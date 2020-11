PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIOVANI AGRICOLTORI: « PROROGATO IL TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE, AGGIUNTI 6 MESI IN PIÙ »

Giovani agricoltori: prorogato il termine per la rendicontazione delle iniziative.Vi sono 6 mesi in più, secondo quando stabilito oggi dalla Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore Zanotelli.

E’ stata fissata una proroga di ulteriori 6 mesi al termine dei 3 anni che il giovane insediato ha a disposizione per conseguire tutti i requisiti previsti dal bando dell’operazione 6.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale.

Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli; si tratta di una proroga straordinaria, legata alla situazione pandemica, dei termini per la rendicontazione finale delle iniziative, ovvero per l’attuazione del piano aziendale, per il conseguimento del requisito professionale, per il raggiungimento di una dimensione aziendale minima sotto il profilo delle ore agricole annue, per l’iscrizione nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, nonché per la presentazione della domanda di pagamento finale.