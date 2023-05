ASSOCIAZIONE “OSCAR ROMERO” – IL MARGINE * “IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO“: « TAVOLA ROTONDA CON DON FARINA – MARIANI – COSTA – GHIA, TRENTO (16/5 – 17.45) »

13.09 - lunedì 15 maggio 2023

Il futuro del cristianesimo. Tra secolarizzazione e reincantamento del mondo. L’incontro prende spunto dall’articolo di don Marcello Farina pubblicato sul numero speciale de Il Margine (“I nostri margini”), dato alle stampe lo scorso marzo, dal titolo “Il crepuscolo degli dèi (e il pomeriggio del cristianesimo)”. Quale futuro possiamo immaginare per il cristianesimo “prossimo venturo”, in un contesto caratterizzato da una crisi trasformativa delle chiese (alcuni diranno “quasi terminale”, almeno per alcuni aspetti), ma anche da una vivace, ancorché fluida ed eterogenea, ricerca spirituale (sia all’interno che all’esterno del cristianesimo) da parte di molti uomini e donne di inizio millennio?

Intervengono:

don Marcello Farina

Milena Mariani (teologa, ISSR Trento)

Paolo Costa (filosofo, Fondazione Bruno Kessler)

Francesco Ghia (filosofo, Università di Trento)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

ore 17.45

Polo Culturale “Vigilianum”

via Endrici 14, Trento*

*

Alberto Gazzola (presidente Associazione “Oscar A. Romero” – IL MARGINE)