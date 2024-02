UIL TRASPORTI TRENTINO * AUTISTI E RETRIBUZIONI: PETROLLI, « LA PAT AUMENTI GLI STIPENDI DI TRENTINO TRASPORTI, PRIMA DEL NON RITORNO »

11.04 - martedì 13 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A carnevale ogni sciocchezza vale e accettiamo le dichiarazioni del Sindaco e assessore del comune di Trento. Non passa giorno che dobbiamo sentire cose di un altro mondo. Il sindaco ex sindacalista dovrebbe sapere che un autista non può essere sfruttato a basso costo e avere anche cinquanta giorni di ferie arretrate. Gli autisti stanno facendo i miracoli saltando i riposi e facendo straordinari a manetta, sia su mezzi Urbani che Extraurbani in quanto l’azienda ha un’enorme difficoltà nel reperire autisti in quanto gli stipendi sono bassi, le ferie sono spesso un miraggio, il lavoro è stressante in quanto spesso ci sono squilibrati fuori e dentro gli autobus.

Per non parlare del traffico della città di Trento che è a misura di macchina, priva di corsie preferenziali per i mezzi pubblici e si chiede agli autisti di volare sopra le macchine, come se non bastasse si pensa di mettere i limite di velocità ai 30 orari Assurdo pure il cadenzamento che si vuole mantenere su alcune linee se l’orario di punta è lo stesso di quello delle cinque del mattino quando non c’è traffico.

Questi sono i problemi che affliggono il trasporto pubblico del capoluogo. Basta polemiche sterili pure da chi era dirigente all’Atesina poi Trentino Trasporti quando i tempi di vacche grasse era semplice fare tutto. Chiediamo pure alla Provincia di accelerare nell’aumentare gli stipendi per Trentino Trasporti prima di arrivare sul viale del non ritorno. A breve saremo costretti ad un’azione di forza, non accettiamo che si attribuiscono colpe e responsabilità a chi chiede dignitosamente il rispetto del contratto di lavoro che forse il nostro caro sindaco e il suo consigliere hanno dimenticato.

*

Il segretario Uiltrasporti

Nicola Petrolli