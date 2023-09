ANITA * BRENNERO: « DIVIETI AUSTRIACI, SALVINI ANNUNCIA AL QUESTION TIME DELLA CAMERA LA PROCEDURA DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA »

17.32 - mercoledì 20 settembre 2023

Brennero: Salvini annuncia al question time della Camera la procedura di ricorso davanti alla Corte di Giustizia contro i divieti austriaci. Il Governo italiano prende una netta e decisa posizione nei confronti degli inaccettabili divieti di circolazione dei mezzi pesanti al Brennero, annunciando la decisione di attivare formalmente la procedura di ricorso davanti alla Corte di giustizia europea contro l’Austria per violazione del diritto europeo.

Secondo ANITA il Ministro Salvini, rispondendo ad un’interrogazione alla Camera, ha ben rappresentato il cuore della questione: l’Austria con le limitazioni al transito dei mezzi pesanti al Brennero determina all’interno del Mercato Interno europeo una situazione di concorrenza sleale, innanzitutto a danno delle imprese italiane. I divieti colpiscono duramente l’economia del nostro Paese.

Adesso l’Associazione confida che la Corte di Giustizia europea faccia finalmente chiarezza sulla delicata questione del passaggio al Brennero. ANITA esprime la massima gratitudine al Ministro Salvini per quanto sta facendo e per aver messo tutto l’impegno necessario per affrontare una questione così importante per le imprese del settore.