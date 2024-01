APT VAL DI SOLE (TN) * “PEJO SPRINT”: « GARA A STAFFETTA PER SQUADRE DI TRE CONCORRENTI, LOCALITÀ BIANCANEVE (19/1) »

10.05 - lunedì 15 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

E’ in programma venerdì 19 gennaio a Cogolo di Peio la grande novità sportiva invernale della Val di Peio. Il Consorzio Turistico PEJO 3000 organizza infatti alle ore 18 in località Biancaneve la prima edizione della “Pejo Sprint”, una gara a staffetta per squadre di tre concorrenti impegnati in tre discipline: sci alpinismo (risalita della pista Biancaneve), sci alpino (discesa della pista Biancaneve tracciata con porte) e sci fondo (un anello di 1,5 km). Le varie formazioni saranno impegnate nelle qualifiche a tempo e le prime staffette con i migliori tempi totali si qualificano direttamente alle semifinali. Le altre staffette classificate parteciperanno ad una seconda prova con partenza Mass. Accedono alla finale le prime 3 staffette delle 2 semifinali. Previste due classifiche under 21 ed over 21 per le categoria unica maschile, femminile e mista.

Dopo la finalissima, pasta party e premiazioni presso il vicino Virgin Pub. Molto importante e decisamente necessario per l’organizzazione di tale nuova manifestazione il supporto di: Biancaneve Snowpak, Centro Fondo Cogolo, SAT, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco Volontari Peio, Gruppo Alpini Val di Pejo.

Per informazioni ed iscrizioni:

www.visitvaldipejo.it

info@visitvaldipejo.it

tel. 0463.754345