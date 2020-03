PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RACCOLTA INDIFFERENZIATA – CARONAVIRUS: « RIUNITA LA CABINA DI REGIA, 14 GLI ENTI GESTORI COINVOLTI »

Cresce il volume della raccolta indifferenziata per effetto delle disposizioni impartite a chi è contagiato o in quarantena, Rifiuti, riunita la Cabina di regia.

Riunione operativa, ieri, in video conferenza, della Cabina di Regia dei rifiuti, in cui i responsabili degli Enti gestori, sotto il coordinamento dell’ingegnere Fabio Berlanda, dirigente dell’Agenzia provinciale per la depurazione, si sono ritrovati per fare il punto della situazione con l’assessore all’ambiente Mario Tonina.

“La Provincia autonoma di Trento – ha ricordato Tonina – ha recepito le indicazioni che provengono dall’Istituto Superiore della Sanità, che prevedono che i soggetti contagiati che sono in quarantena e anche chi non contagiato, ma in quarantena perché entrato in contatto con qualcuno che ha subito il contagio, non debba fare più la raccolta differenziata, ma debba collocare tutti i rifiuti in un doppio sacchetto da depositare negli spazi, fuori dall’abitazione, dove sarà poi ritirato dagli Enti gestori della raccolta dei rifiuti attivi nei diversi territori. Le modalità di raccolta di questi rifiuti sono stati al centro della video conferenza.

“Per garantire il ritiro è necessario telefonare al gestore di riferimento – ha precisato l’assessore Tonina. – Rispetto all’obiettivo che ci eravamo posti, quello di trovare una linea di azione comune, oggi sono emersi contributi importanti.”

Gli Enti gestori hanno confermato che, ognuno con le proprie modalità, provvederanno al bisogno ad intensificare quindi la raccolta del cosiddetto residuo, ovvero dei rifiuti indifferenziati.

Questi i gestori coinvolti:

Dolomiti Ambiente

AMNU spa

ASIA az. spec.

Azienda Ambiente srl

Comune di Isera

Comun General de Fascia

Comunità Alto Garda e Ledro

Comunità della Vallagarina

Comunità delle Giudicarie

Comunità della Val di Non

Comunità della Val di Sole

Comunità Valsugana e Tesino

Dolomiti Ambiente srl

Fiemme Servizi spa