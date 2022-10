CONSIGLIO PAT * PALAZZO TRENTINI: « IN SALA AURORA IL PRESIDENTE KASWALDER HA OSPITATO LA PRIMA DEL ROMANZO “SARANNO ROSSE LE MIE SCARPE”, DI ANGELA ROSSI »

11.19 - venerdì 07 ottobre 2022

Il debutto letterario della trentina Angela Rossi è stato presentato e salutato ieri pomeriggio a palazzo Trentini. In sala Aurora il presidente Walter Kaswalder ha ospitato la prima del romanzo “Saranno rosse le mie scarpe”, che – ha detto l’autrice stessa – celebra le energie femminili”, dipanando il racconto su tre generazioni di donne, la nonna, la mamma, la figlia, non senza l’amaro svelarsi di un dramma giovanile rimasto dentro l’animo della protagonista.

Alla presentazione, moderata dall’assessora alla cultura del Comune di Altipiano della Vigolana, Nadia Martinelli, il presidente Kaswalder ha invitato alla lettura del libro e ha voluto rivolgere un pensiero di vicinanza e solidarietà alle donne iraniane in lotta per il riconoscimento dei più elementari diritti umani. Angela Rossi – esperta in gestione delle risorse umane, di professione coach – ha spiegato che il volume è nato dal clima generato dal periodo di lockdown.

E che contiene anche un messaggio di sostegno e condivisione per tutti coloro che gestiscono piccole aziende e sono per molti motivi in affanno e difficoltà.