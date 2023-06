COMUNE TRENTO * “FESTE VIGILIANE 2023“: « LIMITAZIONI AL TRAFFICO – DIVIETI DI TRANSITO – SOSTA – FERMATA (ORARI E VIE) »

15.13 - mercoledì 14 giugno 2023

Divieti e limitazioni al traffico per le Feste Vigiliane. In occasioni delle Feste Vigiliane sono previsti tutta una serie di divieti e di limitazioni al traffico per consentire l’approntamento e lo svolgimento dei numerosi eventi.

Divieto di transito, sosta e fermata in piazza Duomo dalle 22 alle 24 del 15 giugno, dalle 20 alle 24 del 16 giugno (giuramento zatterieri), dalle 19 del 17 giugno alle 6 del giorno successivo (notte bianca) e dalle 20 alle 24 tra il 18 e il 24 giugno. Divieto di transito in Piazza Santa Maria Maggiore nel tratto tra via S. Giovanni e via della Prepositura nel periodo tra il 16 e il 26 giugno. Divieto di sosta e fermata in via Verdi nel tratto tra via Rosmini e via Maffei dalle ore 6 del 16 giugno alle ore 6 del 18 giugno. In via S. Marco, Manci e Belenzani (corteo storico) divieto di transito e sospensione del traffico per il tempo strettamente necessario al transito del corteo in via Clesio all’altezza del Castello del Buonconsiglio dalle ore 19 fino alle ore 20 del 16 giugno. In piazza Fiera divieto di transito nella corsia bus nelle seguenti giornate e fasce orarie: dalle ore 21 fino alle ore 24 nel periodo 16-18 giugno; dalle 21 fino alle 24 nel periodo tra il 23 e il 25 giugno; dalle 18.30 alle 24 del 26 giugno.

In piazzale Sanseverino (costruzione zattere) divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel lato est del piazzale dalle ore 7 del 14 giugno alle 24 del 17 giugno; per tutto il piazzale dalle ore 7 fino alle ore 24 del 17 giugno. In via S. Martino (mercato borgo S. Martino) divieto di transito e di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto tra via Torre d’Augusto e piazza R. Sanzio nella giornata del 16 giugno.

Notte Bianca divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su tutte le strade interne alla ztl dalle ore 16.30 del 17 giugno alle 6 del 18; divieto di transito su tutte le strade interne alla ztl dalle ore 19 del 17 giugno alle 6 del giorno successivo; in piazza S. Pellico (mercato coperto campagna amica) divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 12 del 17 giugno alle 6 del 18 giugno; divieto di transito dalle ore 18 del 17 giugno alle 6 del 18 giugno; in piazza Santa Maria Maggiore (concerto scuole musicali progetto euregio) divieto di transito nel tratto tra vicolo delle Orsoline e la parte di piazzale davanti l’entrata della Chiesa dalle ore 17.30 fino alle ore 19 del 17 giugno.

Palio dell’Oca nella giornata del 18 giugno divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in Lung’Adige Leopardi nel tratto tra il civico 107 e il civico 95 e nel tratto tra via Busetti e il civico 80 di Corso Buonarroti, dalle ore 12 fino alle ore 24; restringimento della carreggiata in Lung’Adige Leopardi con chiusura della corsia lato ovest in direzione nord-sud nel tratto tra l’incrocio con Corso Buonarrotti e la rotatoria di via S. Lorenzo, dalle ore 14 fino alle ore 24; divieto di transito ciclopedonale in Lung’Adige Leopardi lungo tutta la pista ciclopedonale, dalle 14 fino alle 24; dalle 17.40 alle 18 divieto di transito in Lung’Adige Leopardi e in corrispondenza degli incroci con la stessa in via A. Da Trento – via Dosso Dossi – via Guardi – via Lampi – via Busetti; sul ponte S. Lorenzo e rotatoria di ponte S. Lorenzo; in rotatoria Piedicastello – ponte S. Lorenzo e in Lung’Adige Apuleio nel tratto tra via Doss Trento e la rotatoria Piedicastello – ponte S. Lorenzo; in via Brescia tra la piazza Piedicastello e la rotatoria ponte S. Lorenzo e sul ponte S. Lorenzo e rotatoria di ponte S. Lorenzo; doppio senso di marcia in via A. Da Trento, via Dosso Dossi, via Guardi e via Lampi dalle ore 17.40 fino alle ore 24; divieto di transito in Lung’Adige Braille durante il transito dei mezzi pesanti che trasportano le zattere, dalle 12 alle 24.

Piazza Santa Maria Maggiore (esibizione gruppi folkloristici) divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e di divieto di transito in dalle ore 18fino alle ore 20 del 18 giugno

Via Belenzani nel tratto tra via delle Orne e via Roma (corte dei mastri): restringimento della carreggiata nelle giornate del 19 e 20 giugno con l’obbligo di lasciare una corsia libera; divieto di transito dalle 17 alle 22 del 21 giugno e divieto di transito dalle 11 fino alle 22 del 23-24-25 26 giugno

Viale Trieste (fersina music festival) nel tratto tra l’incrocio con via Grazioli e il

civico 43 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 6 del 23 giugno alle 24 del 26 giugno; divieto di transito dalle 20 fino alle ore 24 dei giorni 23-24-25-26 giugno.

Piazza Santa Maria Maggiore (zivireel – esibizione bande folkloristiche): divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e di divieto di transito dalle 18 fino alle 20 del 24 giugno; divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e di divieto di transito dalle 17 alle 20 del 25 giugno,

Piazza Verzieri: divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e divieto di transito a partire dalle 8 del 16 giugno alle 12 del 18 giugno; divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 8 del 23 giugno alle 12 del 25 giugno.

Fuochi di S. Vigilio nella giornata del 26 giugno dalle 21 alle 24 divieto di transito in Lung’Adige Leopardi, Corso Buonarroti, Cavalcavia S.Lorenzo, Rotatoria S. Lorenzo, Ponte S. Lorenzo, Lung’Adige Monte Grappa, via Sanseverino nel tratto compreso tra via Verdi e Lung’Adige Monte Grappa; divieto di accesso su Lung’Adige Marco Apuleio all’altezza dell’incrocio tra via Druso – Ponte S. Giorgio e su via Dos Trento da rotatoria altezza ex autorecuperi; obbligo di svolta a destra in via R. da Sanseverino direzione nord in corrispondenza dell’incrocio con via Verdi; obbligo di svolta a sinistra in via Verdi in corrispondenza dell’incrocio con via R. da Sanseverino; divieto di transito in via Jedin presso la rotatoria nella bretella di immissione alla tangenziale direzione nord, rotatoria tangenziale ovest – strada della Gardesana nella bretella di immissione alla tangenziale in direzione sud; divieto di transito nella bretella di immissione alla tangenziale direzione sud e denominata via al Maso Visintainer.