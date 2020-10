DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) * SETTORE PORFIDO – INFILTRAZIONI ‘NDRANGHETA: « I TEMPI SONO MATURI PER ISTITUIRE LA COMMISSIONE PAT D’INDAGINE »

Porfido: i tempi sono maturi per istituire la commissione di indagine. Abbiamo sempre condiviso, quasi sempre in solitaria, con il Coordinamento Lavoro Porfido, le preoccupazioni e le denunce sulla deriva del settore del porfido (non solo economica) in corso da anni e che le forze politiche che hanno governato la Provincia si sono sempre ben guardate dal considerare.

Se il settore del porfido è ridotto come ci dice la Procura è evidente che nulla è successo per caso e niente è avvenuto nel volgere di una notte.

Per anni si è finto di non vedere. E’ ora di fare luce sulle responsabilità che hanno consentito questa gravissima intromissione del malaffare nella società trentina.

Porteremo innanzitutto in Aula la mozione (link di seguito) per la costituzione della commissione di indagine sulla vicenda del porfido già depositata in Consiglio.

Nella speranza che finalmente ci sia voglia di chiarezza e, soprattutto, pulizia.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale e regionale