RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * EXPO RIVA SCHUH – GARDABAGS: PELLEGRINI, « ACCOLTI OSPITI ISTITUZIONALI DA BANGLADESH – CINA – PAKISTAN – SPAGNA – TURCHIA »

18.27 - domenica 14 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Expo Riva Schuh & Gardabags si conferma piattaforma di connessione globale per l’industria della calzatura, di borse e accessori e porta a Riva del Garda illustri ospiti istituzionali provenienti da Bangladesh, Cina, Pakistan, Spagna e Turchia.

Expo Riva Schuh & Gardabags si conferma piattaforma di connessione globale per l’industria della calzatura, di borse e accessori e porta a Riva del Garda illustri ospiti istituzionali.

Nel corso della giornata inaugurale, i vertici di Riva del Garda Fierecongressi hanno avuto l’onore di accogliere per la prima volta a Riva del Garda importanti personalità, quali Monirul Islam, Ambasciatore del Bangladesh a Roma, Geng Xiewei, consigliere economico e commerciale, e il vice console Li Siwei del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, rappresentanti del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese in Italia; Kalid Hanif, consigliere dell’Ambasciata del Pakistan a Roma, Francesco Roset di ICEX – Ufficio Economico e Commerciale della Spagna a Milano, Mehmet ÖzÖktem, Console Generale della Turchia e Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche.

Istituzioni che ponderano gli investimenti economici e diplomatici da destinare alle produzioni industriali dei rispettivi Paesi, e che partecipano a Riva del Garda inviando un segnale significativo di attenzione al ruolo cruciale che una manifestazione fieristica come Expo Riva Schuh & Gardabags può svolgere nello sviluppo economico del proprio Paese d’origine. “Queste visite istituzionali sono dei momenti di grande rilevanza strategica per lo sviluppo della nostra manifestazione – commenta il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – ed è un po’ come affrontare un esame, che comprendiamo di aver superato a pieni voti solo quando la loro visita si conclude con la richiesta di aumentare il numero di espositori e di avere più spazio in fiera. Un segnale concreto che ci riempie di soddisfazione e apre a nuove prospettive di crescita”.