SAVOI (LEGA) REPLICA A GRISENTI (PT) * DICHIARAZIONI FUGATTI – RICHIEDENTI ASILO: « COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE DA UN PREGIUDICATO COME L’EX PRESIDENTE A22? »

Grisenti chi? Le dichiarazioni di Silvano Grisenti di oggi contro Fugatti sono inopportune e fuori luogo. Ma del resto che cosa ci dobbiamo aspettare da un pregiudicato come Grisenti, ex presidente A22? Nulla. Proprio nulla. Rimanga pure in Africa, il signor Grisenti…

Noi andiamo avanti con orgoglio, onore e dignità.

Abiamo sconfitto la Democrazia cristiana… sconfiggeremo anche i comunisti.. non molliamo mai.

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Lega Trentino