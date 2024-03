APT VAL DI FASSA (TN) * SKIAREA: « MARZO, ULTIME SETTIMANE DI SLALOM NELLA VALLE LADINA CHE ATTENDE LA PASQUA CON EVENTI SPORTIVI E GASTRONOMICI »

13.40 - mercoledì 20 marzo 2024

Val di Fassa: finale di stagione tra sport e buona tavola. Ultime settimane di slalom nella valle ladina che attende la Pasqua con eventi sportivi e gastronomici di richiamo e le tradizioni ladine tipiche del periodo festivo. Tanta neve e tanto sole per un finale di stagione 2023-2024 sulle piste da sci che porta dritti alla Pasqua. La Val di Fassa, grazie alle recenti nevicate che garantiscono un’ottima sciabilità nelle diverse skiarea, si appresta ad accogliere la primavera, godendo appieno delle giornate che si allungano e le temperature più miti che invitano al relax sulle terrazze dei rifugi tra uno slalom e l’altro. Gli appassionati di sci possono, così, contare ancora su diverse giornate di sci, dato che il 7 aprile è l’ultimo giorno di apertura per le skiaera Belvedere, Col Rodella, Alpe Lusia e San Pellegrino, mentre il primo aprile per le skiarea Carezza, Catinaccio, Buffaure e Ciampac.

Nella valle ladina, divertimento in pista ma anche agonismo: il 22 marzo si svolge la 30ª Sellaronda Skimarathon competizione di sci alpinismo su pista a coppie in notturna, tra paesi e passi delle valli ladine di Fassa, Gardena, Badia e Livinallongo. Quest’anno partenza e arrivo della manifestazione sono a Canazei, dove tifo e festa per gli sci alpinisti non mancheranno di certo.

Il 30 marzo, allo Ski Stadium Aloch di Pozza, torna Nasr Alpine Team Event. Si tratta di una gara di sci a squadre – minimo 10, composte da 6 atleti, dei quali 3 uomini e 3 donne di età compresa fra i 18 e i 30 anni – per la nuova disciplina ideata da Nasr (acronimo di New Age Sport Racer) e denominata Urban Alpine Ski Racer. I team, con addosso outfit non convenzionali (felpa e copri-pantalone o pantalone imbottito), hanno tre prove a disposizione per cercare di accumulare il massimo dei punti che portano alla vittoria.

Non solo sport in queste settimane in Val di Fassa. Dal 17 al 22 marzo, infatti, i buongustai festeggiano con A tavola con la Fata delle Dolomiti. La celebre rassegna gastronomica, con menù dai sapori primaverili, vede riuniti da molti anni i ristoranti moenesi Malga Panna, Foresta, Fuciade, Ostaria Tyrol a cui quest’anno si aggiunge Malga Roncac.

Grande festa il 23 marzo al Ciampac di Alba di Canazei con Destroy the Winter con tanta musica live proposta da deejay del calibro di Matty Valentino, che con le sue hits – diventate tormentoni degli après ski – fa ballare proprio tutti, e appassionanti sfide di pallavolo sulla neve.

Si entra così in clima festivo, con la Pasqua che si celebra il 31 marzo, grazie alle “pechenèdes”, tradizionali “battaglie” ladine a colpi di uova sode che si consumano in alcuni bar della valle in cui due sfidanti cercano di scalfire l’uovo dell’avversario (vince chi ne scalfisce di più) e a moderne iniziative come Caccia all’uovo a Vigo. Qui, fino al 7 aprile, è possibile (seguendo una mappa da ritirare negli uffici turistici della valle) cercare un uovo colorato in ogni fontana del paese e delle frazioni di Tamion, Valongia, Larcioné, Costa e Val. Chi trova tutte le dodici uova riceve un premio goloso da gustare, magari, proprio a Pasqua.