CRTCU – TRENTO * MUTUI: « PREVISIONI IPOTETICHE RIDUZIONE TASSI, LE SOLUZIONI POSSIBILI SONO RINEGOZIAZIONE E SURROGA »

13.28 - mercoledì 20 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mutui: che fare? Continuano le richieste di aiuto per gestire le rate dei mutui con tasso variabile e appaiono le prime previsioni ipotetiche di riduzione dei tassi, circostanza sicuramente auspicabile e necessaria per dare respiro alle famiglie. Per questo abbiamo verificato cosa propone il mercato, sia per l’ipotesi di surroga o portabilità che per la stipula di nuovi mutui.

La rinegoziazione per legge non è ormai più praticabile essendo terminata con il 2023 e quindi le soluzioni possibili sono la rinegoziazione e la surroga.

Rinegoziare vuole dire ridefinire completamente, con la propria banca, le condizioni economiche del contratto di mutuo, in particolare, è possibile:

1. Passare ad un tasso fisso senza rispettare le limitazioni della rinegoziazione per legge (rinegoziazione libera), sapendo che questa è una facoltà del consumatore e non un diritto, quindi se la banca non intende modificare nulla, può farlo.

2. Nella rinegoziazione libera suggeriamo di valutare di far introdurre un tetto massimo alla crescita del tasso variabile (in gergo si definisce CAP).

3. Surrogare il proprio mutuo, spostandolo cioè ad altra banca con nuove condizioni economiche.

Ricordiamo che la rinegoziazione e la surroga sono operazioni completamente gratuite, mentre la chiusura di un finanziamento e la stipula di uno nuovo comporta dei costi.