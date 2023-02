DAL RI (PD) * CONGRESSO PROVINCIALE: « IL MIO SFIDANTE BETTA NON HA TROVATO MEGLIO DA FARE CHE SCRIVERE AI GIORNALI CHE SONO UN “FINTO BONACCINIANO” »

19.08 - sabato 25 febbraio 2023

Gentile direttore Franceschi, ieri il mio sfidante al Congresso provinciale Alessandro Betta non ha trovato meglio da fare che scrivere ai giornali che io sono un “finto bonacciniano” perché tante persone candidatesi a sostegno della mia mozione sostengono Elly Schlein.

Capite perché il PD in questi anni non è riuscito ad esprimere appieno il suo potenziale? Proprio per questi atteggiamenti bambineschi, che hanno alimentato correnti e inutili guerre interne. Ma vi pare normale che un candidato segretario a due giorni dalle primarie chieda spazio sul giornale non per promuovere le proprie idee, ma per cercare di denigrare l’avversario usando come arma il discredito verso una candidata segretaria che a livello nazionale ha incassato migliaia di voti?

Io dico solo due cose, molto semplici: la prima è che sono convinto che il congresso provinciale debba essere una partita autonoma rispetto a quello nazionale, giocata per costruire il futuro del Partito Democratico del Trentino e della nostra Provincia. Per me la nostra Autonomia è un valore fondamentale, di certo non sacrificabile sull’altare di questo o quel candidato nazionale. Ne abbiamo già visti tanti di innamoramenti, e non hanno portato lontano.

La seconda è che sono davvero orgoglioso di essere sostenuto da persone che per il congresso nazionale hanno idee diverse: tanti sostenitori di Bonaccini, tanti di Schlein, e anche persone che nelle scorse settimane hanno lavorato pancia a terra nei nostri Circoli per far conoscere le idee di Cuperlo e De Micheli.

Questo è proprio il PD del Trentino che voglio costruire: plurale, partecipato, coeso, orgoglioso della propria Autonomia, capace di fare sintesi tra idee diverse e di valorizzare le persone. Basta correnti, basta discredito dell’avversario, basta destini personali, basta tentativi di deroghe al numero dei mandati.

Forse Betta pensava di colpirmi, ma in realtà, senza accorgersene, mi ha fatto un grande complimento. * Alessandro Dal Ri Pd Trentino