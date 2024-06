RAI MOVIE * BRAD PITT IN “SETTE ANNI IN TIBET”: «IL FILM RACCONTA LA VICENDA DI HEINRICH HARRER, FATTO PRIGIONIERO DAGLI INGLESI (14/6 – 21.40)»

08.24 - venerdì 14 giugno 2024

Due mondi s’incontrano, in una storia vera spettacolare ed emozionante: è “Sette anni in Tibet” la proposta di Rai Movie per la prima serata (21.40) di venerdì 14 giugno. Tratto da un memoriale autobiografico, il film racconta la vicenda di Heinrich Harrer, alpinista austriaco che dopo aver tentato la scalata al Nanga Parbat, nell’Himalaya, viene fatto prigioniero dagli inglesi. Durante la sua impresa infatti era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, e il presidio britannico in India aveva avuto l’ordine di arrestare e trattenere tutti i cittadini del Terzo Reich. Tre anni dopo riuscirà a evadere e rifugiarsi in Tibet, dove entrerà nelle grazie del giovanissimo Dalai Lama, scoprendo una civiltà e un modo di vivere a lui estraneo e del tutto nuovo per l’epoca. Film di grande successo e seguito, “Sette anni in Tibet” presenta un Brad Pitt in grande spolvero che dà vita a uno dei suoi personaggi più amati e apprezzati. “Sette anni in Tibet” (Seven Years in Tibet, Usa 1997) di Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt, David Thewlis, Ingeborga Dapkunaité.