CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “ TRASCENDI E SALI ”: « RIMBORSO DEI BIGLIETTI TRAMITE VOUCHER, LO SPETTACOLO VERRà RECUPERATO L’11 ED IL 12 NOVEMBRE 2020 »

“Trascendi e sali”, il Centro Santa Chiara procede con il rimborso tramite voucher dei biglietti acquistati per l’appuntamento di marzo. Lo spettacolo di Bergonzoni verrà eccezionalmente recuperato con una doppia recita: mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2020.

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara comunica che lo spettacolo “TRASCENDI E SALI” di Alessandro Bergonzoni, previsto originariamente in scena lo scorso 12 marzo al Teatro Sociale – e annullato a causa dell’emergenza legata al Covid-19 – è stato spostato all’11 novembre 2020.

Per ottemperare alle disposizioni previste anti Covid-19, in previsione della stagione teatrale 2020/2021 l’Ente ha provveduto al distanziamento delle poltrone e ad una conseguente riduzione della capienza del Teatro Sociale che ha comportato una ridefinizione dei posti effettivamente disponibili.

Pertanto, a dispetto di quanto inizialmente previsto, il Centro comunica che i biglietti e gli abbonamenti acquistati per la stagione scorsa non possono più ritenersi validi.

Al fine di garantire comunque a tutti gli spettatori che avevano manifestato l’intenzione di assistere precedentemente allo spettacolo, l’Ente ha eccezionalmente previsto una seconda recita dell’evento, programmata in data 12 novembre 2020, consentendo così a tutti gli spettatori di prendervi parte.

L’Ente procederà quindi con il rimborso del biglietto o dei ratei di abbonamento alla rassegna Altre Tendenze tramite un voucher della validità di 18 mesi. Per assistere allo spettacolo “Trascendi e Sali” sarà quindi necessario acquistare i biglietti per le nuove date, in vendita a partire dal 10 ottobre, anche avvalendosi del voucher.

Il rimborso dovrà essere richiesto entro il 30 settembre, presentando apposita richiesta come da indicazioni presenti al seguente link:

Il voucher potrà essere utilizzato per tutti gli spettacoli inseriti nella stagione del Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Si ricorda, infine, che le casse del Teatro Auditorium osserveranno il seguente orario: dal 14 al 18 settembre (lun-ven; 15-19) e dal 19 settembre (lun-sab; 10-13, 15-19).