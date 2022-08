MART * “GALASSIA MART“ – TOUR TERRITORIO: « VENERDÌ 5/8 IL PRESIDENTE SGARBI PARTIRÀ DA ROVERETO (14.00), POI VILLA LAGARINA (16.00) E ROCCA DI RIVA DEL GARDA (19.00) »

13.38 - mercoledì 03 agosto 2022

È in programma il tour “Michelangiolesco” per venerdì 5 agosto, guidato dal Presidente del Mart, onorevole Vittorio Sgarbi. Partirà alle ore 14.00 dal Museo della Città della Quercia (mostra Giuliano Vangi) per arrivare alle ore 16.00 a Villa Lagarina a Palazzo Libera (con l’opera di Roberto Ferri e al magnifico Parco Guerrieri Gonzaga con la mostra dello scultore Simone Turra).

Il gran finale alle ore 19.00 alla Rocca di Riva del Garda per ammirare i disegni autografi di Michelangelo concepiti per creare la Cappella Sistina in Vaticano. Per gli amanti dell’arte e dei bei palazzi, un’occasione da non perdere.

Ingresso libero ovunque. È gradita la prenotazione.