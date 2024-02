APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * CABINOVIA VALCIGOLERA: « UFFICIALIZZATI I LAVORI, PRONTO IL NUOVO IMPIANTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25 »

16.23 - venerdì 23 febbraio 2024



Una nuova cabinovia dieci posti per la skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle. Ufficializzati i lavori per la cabinovia Valcigolera, il nuovo impianto sarà pronto per la stagione invernale 2024-25. Non è ancora terminata la stagione sciistica 2023-24 che una bella novità attende gli appassionati della skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle. Da qualche giorno è stata ufficializzata la sostituzione dell’impianto Valcigolera, la seggiovia biposto risalente agli anni 80’ che verrà rimpiazzata da una moderna ed efficiente cabinovia a dieci posti, attiva a partire dalla prossima stagione invernale 2024-25.

«L’attuale seggiovia Valcigolera è una due posti che risale agli anni 80 – spiega Giacobbe Zortea, presidente società San Martino Rolle – “Avevamo la possibilità di revisionarla ma abbiamo deciso di cogliere l’opportunità e di sostituirla. Nella scelta avevamo due possibilità: la prima era una seggiovia sei posti con cupola mentre la seconda una cabinovia dieci posti. L’impianto si trova all’interno del parco naturale Pale di San Martino, proprio nel cuore della skiarea e così abbiamo optato per la cabinovia. Questa ci permette di avere meno sostegni sul terreno, 6 in linea contro i 21 della seggiovia. Inoltre, abbiamo deciso di posizionare il cavo di linea aereo segnalandolo in modo tale da evitare l’impatto con l’avifauna. Il gallo forcello, il gallo cedrone e i volatili rischiano di impattare con le funi degli impianti e così, onde evitare questo spiacevole inconveniente, abbiamo deciso d’installare la fune di segnalazione che dovrebbe portare beneficio”.

Una gran bella novità che permetterà di rendere ancor più accessibile e dinamica l’area del Carosello delle Malghe, i 45 km di piste che si sviluppano tra le aree di Tognola e Ces.

«La cabinovia – prosegue Zortea – sarà una 10 posti dell’azienda Leitner che, inizialmente, avrà una portata oraria limitata a 900 persone ma che potrà poi arrivare sino a 1500 persone se le esigenze lo richiederanno. Questo impianto permetterà il servizio nel doppio senso di marcia e, utilizzando l’impianto in discesa, si potrà raggiungere la Malga Valcigolera mentre in cima ci si troverà nella parte più alta della skiarea ai 2383 metri della Cima Tognola. Notevole sarà anche il risparmio di tempo: per coprire i 465 metri di dislivello occorreranno solamente tre minuti e mezzo contro gli oltre 10 attuali. I motori saranno ad azionamento diretto garantendo un consumo energetico ridotto che, come per tutta la skiarea, sarà soddisfatto con energia rinnovabile certificata”.

Sul tema è intervenuto anche il Presidente del Consorzio Impianti Filippo Ongaro: “Una serie di investimenti importanti che non fanno altro che rafforzare il processo di ammodernamento dell’intera skiarea intrapreso in tempi recenti: in meno di 10 anni sono stati sostituti 4 impianti di risalita, realizzati 2 bacini di innevamento ed effettuate importanti opere di potenziamento dell’impianto di innevamento programmato. I numeri registrati negli ultimi anni sulla skiarea e la crescita della clientela straniera ci confermano che questa è la direzione giusta”.

Sicuramente un ulteriore passo nella valorizzazione del collegamento tra le skiaree Ces e Tognola che ha risvolti importanti anche nell’organizzazione della vacanza sugli sci per le famiglie come conferma anche Manuel Corso, Direttore di ApT di San Martino, Passo Rolle, Primiero e Vanoi: “La nuova cabinovia Valcigolera costituisce uno step fondamentale nel processo di rinnovamento del collegamento Ces-Tognola e a trarne beneficio sarà l’intera località. Le piste rosse del Carosello delle Malghe sono da sempre particolarmente apprezzate perché caratterizzate da curve e contropendenze che mettono a dura prova anche dagli sciatori più esperti, quelli che amano affrontare le piste una dopo l’altra tutte d’un fiato. Spesso però questi ospiti sono anche mamme e papà che prima di godersi le discese più adrenaliniche devono accompagnare i loro figli ai campi scuola o nelle piste più adatte a principianti per muovere i primi passi. Questo nuovo collegamento, che segue gli investimenti già realizzati negli ultimi anni sul versante della Tognola, permette ora un collegamento senz’altro più rapido ed efficiente tra i due poli, consentendo anche a chi accompagna i bimbi al corso di sci di spostarsi velocemente e godersi più piste possibile. Il risultato è che la giornata sugli sci diventa più semplice e divertente per tutta la famiglia, che rappresenta il target principale della nostra località”.

Il 14 febbraio è stato sottoscritto il contratto con Leitner e la ditta che smonterà il vecchio e monterà il nuovo impianto. L’inizio dei lavori è previsto in primavera, appena andrà via la neve, e l’obiettivo è quello di aprire ad inizio dicembre, con Sant’Ambrogio. Ma i progetti non finiscono qui perché la riqualificazione degli impianti continuerà anche a Passo Rolle, dove nel frattempo proseguono anche in inverno i lavori propedeutici alla realizzazione del collegamento San Martino-Passo Rolle. Proprio in questi giorni l’opera è stata appaltata alla ditta Leitner, incaricata di realizzare il collegamento in cordata con le aziende Collini lavori spa, Misconel srl e Grisenti srl. Si apre ora la fase di autorizzazione del progetto definitivo presentato dal gruppo di imprese. Conclusa questa parte e verificati i requisiti presentati dal soggetto aggiudicatario, ci sarà la firma del contratto che darà avvio alla progettazione esecutiva dell’opera e, in seguito, al cantiere.