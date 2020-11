MELONI (FDI) * GOVERNO: GENTE IRRESPONSABILE, IN PIENA CRISI DA EPIDEMIA COVID LA LORO PRIORITÀ È IL RIMPASTO »

«Le priorità del Governo in piena crisi da epidemia Covid: il rimpasto dei ministri per dare il giusto peso alle varie correnti, bande e tribù che compongono l’accozzaglia della maggioranza. Gente inetta e irresponsabile, disposta a tutto per rimanere incollata alla poltrona. L’unico rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli italiani con libere elezioni».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.