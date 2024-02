COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA (TN) * ROMA – CONFERENZA CICLOVIA: « PER I SEN. FLORIDIA – BAZZOLI – GUIDOLIN IL PROGETTO DEVE ESSERE FERMATO E RIVISTO »

08.12 - venerdì 16 febbraio 2024

Su iniziativa della Senatrice Aurora Floridia si è tenuta una conferenza stampa presso Palazzo Madama per parlare del progetto della ciclopedonale del Garda. In sala presenti anche rappresentanti dell’Ambasciata tedesca e austriaca per informarsi su quest’opera che coinvolge il Lago di Garda, meta turistica molto apprezzata nei Paesi che rappresentano.

Dopo la presentazione del progetto da parte del dott. Paolo Ciresa, componente del Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda, e l’intervento del prof. Paolo Pileri, esperto a livello internazionale, di mobilità sostenibile, sono intervenuti i senatori Aurora Floridia, Alfredo Bazzoli e Barbara Guidolin che hanno sottolineato come, a seguito delle grosse criticità che presenta, questo progetto debba essere fermato e rivisto. Presente anche la senatrice e presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini che ha precisato come una mancanza di una visione di insieme renderà impossibile l’anello e l’avanzamento dei lavori nel Trentino che risulterebbero inutili se la Ciclovia non avesse continuità.

Per quanto riguarda in particolare la sospensione del progetto della parte trentina ovest, il Coordinamento fa proprie le parole del prof. Pileri “Meglio pagare una penale che gettare come minimo 81 milioni e magari piangere qualche morto”. Sottolineiamo che la previsione di 81 milioni è iniziale perché due tratti cruciali insistenti su proprietà private, non sono stati ancora progettati e preventivati nei costi. Inoltre, sui 4 km rimanenti, di fatto 3,9 km sono ancora a livello di progettazione e solo 0,1 Km in esecuzione.

Lavori che si possono fermare con le ‘compensazioni’ previste per legge (10% dei lavori non eseguiti su un appalto di lavori assegnati all’impresa per 1 milione 256 mila €. Oppure assegnazione di altri lavori). Pileri si è dichiarato fiero di non aver firmato il verbale di approvazione della ciclovia del Garda e si augura che, chi invece lo ha firmato, possa rivedere la sua posizione.

Al dibattito è intervenuto anche il senatore Luigi Spagnolli (Bolzano) che ha espresso le stesse perplessità dei colleghi.

Durante la conferenza stampa Andrea Maggioni, vicepresidente di Confesercenti Lombardia, ha consegnato una lettera ai senatori presenti nella quale viene richiesto un ripensamento sul progetto della ciclovia: “Riteniamo che il nostro lago, unico nel suo genere, meriti uno studio più approfondito che miri a raggiungere una viabilità moderna e razionale quale componente fondamentale dell’intero sistema economico e sociale dell’intero Lago di Garda.”

Dopo questo incontro pensiamo ormai di poter affermare che buona parte della politica, delle associazioni che operano sul territorio fra le quali Italia Nostra, WWF e Legambiente, degli operatori turistici e della popolazione del Garda chiedono a viva voce, come affermato dal prof. Pileri “Questa ciclovia non s’ha da fare perché è un disastro”. Sarebbe un gravissimo sfregio paesaggistico in un ambiente fra i più pregiati d’Europa.

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita

Italia Nostra Brescia – Rossana Bettinelli Italia Nostra Trento – Manuela Baldracchi

L.A.CU.S., Associazione di operatori culturali gardesani, Lonato del Garda (BS) – Luigi Del Prete

Legambiente Baldo-Garda, Il Tasso – Raffaello Boni

Legambiente circolo per il Garda – Cristina Milani

Legambiente Verona – Chiara Martinelli

Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda, non sostenibile (portatori d’interessi per 2.000 firme al 2.12.2023) – Alberta Cazzani, Monica Tessarolo, Wolfgang von Klebelsberg

Slow Food Terreacque bresciane, Padernello (BS) – Lorenzo Econimo, Delegata Garda: Marina Brunner

TAG-Tavolo Ambiente Garda (che riunisce il Distretto Economia Solidale del Basso Garda, Ecorete per il Garda, CAT Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, La Cittadella e Magnifica Salò), Lonato del Garda – Daniela Carassai, Alessia De Munari, Sergio Salodini

Luca Trentini, Toscolano Maderno (BS)

WWF Bergamo Brescia – Paolo Zanollo

WWF Veronese, Verona – Michele Dell’O’

Ledro Inselberg APS-Pietro Zanotti

CMST Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” – Paolo Ciresa