PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « FUGATTI E SEGNANA IN VISITA AI CENTRI DI BORGO VALSUGANA E PERGINE, OGNI SETTIMANA 4.500 VACCINAZIONI »

Coronavirus: in Valsugana ogni settimana quasi 4500 vaccinazioni.Il presidente Fugatti e l’assessore Segnana in visita ai centri di Borgo e Pergine.

Continua a pieno ritmo la campagna di vaccinazione in Trentino, grazie ai molti punti di somministrazione organizzati sul territorio. Oggi, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, insieme all’assessore Stefania Segnana e alla dottoressa Maria Grazia Zuccali di Apss, ha visitato i centri vaccinali di Borgo Valsugana, presso la Protezione civile e di Pergine, presso l’ospedale riabilitativo Villa Rosa.

A Borgo, accolti dal sindaco, Enrico Galvan e dal commissario della Comunità di Valle, Attilio Pedenzini, il presidente e l’assessore hanno potuto verificare l’efficienza del centro vaccinale, creato presso le strutture della Protezione civile e coordinato dal dottor Gianfranco Apruzzese. Ogni settimana sono oltre 1400 i vaccini che vengono somministrati alla popolazione.

A Pergine Valsugana, presso la struttura di Villa Rosa, dove era presente anche il sindaco, Roberto Oss Emer e il commissario della Comunità di Valle, Pierino Caresia, come spiegato dal dottor Antonino Vassallo, ogni settimana vengono vaccinate circa 3000 persone, grazie a 4 linee di vaccinazione e al contributo di molti volontari.

“Si tratta – ha detto l’assessore Segnana – di due centri vaccinali che stanno dando risposte davvero importanti alle comunità della Valsugana e del Tesino. Grazie ad un’organizzazione impeccabile e alla grande disponibilità di chi ci lavora, fra cui molti professionisti sanitari in pensione che hanno dato la disponibilità a rientrare per questo fondamentale impegno sulle vaccinazioni e grazie anche al ruolo, sempre prezioso, dei volontari e della Protezione civile, impegnata a dare manforte dal punto di vista organizzativo all’attività dei due centri. Siamo venuti qui, dunque, con il presidente Fugatti, per esprimere il nostro sentito ringraziamento a tutti gli operatori e per evidenziare la grande soddisfazione che abbiamo raccolto fra la popolazione per il servizio offerto. Se in Trentino stiamo andando avanti speditamente con le vaccinazioni, forniture permettendo, lo dobbiamo allo sforzo messo in campo, con grande senso civico, da queste persone.