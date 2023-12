APT ROVERETO (TN) * “I NATALI DELLA VALLAGARINA”: « “COME LUCE CHE RISCHIARA”, ANTONELLA RUGGIERO ALLA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA (23/12 – 20.45) »

07.07 - sabato 23 dicembre 2023

Il Fine settimana di Natale con “I Natali della Vallagarina”. Alla bolla “Sorsi di Natale” un sabato con i produttori. Sabato sera Antonella Ruggiero alla Chiesa della Sacra Famiglia di Rovereto.

E’ il fine settimana che ci porta al Natale e sono tante le iniziative che vengono proposte in tutte le località della Vallagarina, tra cori e Babbo Natale che distribuisce i doni. A Rovereto proseguono fino al 7 gennaio i mercatini nel centro storico, nella città. Lungo la via principale del centro si possono assaggiare tutte le peculiarità della valle e trovare i prodotti tipici e artigianali che caratterizzano il territorio.

Aperta la bolla dei “Sorsi di Natale”, gestita da Apt con i produttori. Al Cortile Urbano di via Roma c’è la possibilità di degustare un buon calice di vino di una delle cinquanta cantine che costellano la valle. Sorsi di Natale è l’area dei mercatini dedicata alle migliori etichette della zona. Saranno presenti i produttori che proporranno degustazioni tematiche all’interno della bolla, posta nel cuore del mercatino di Rovereto, ogni sabato. Il 23 dicembre ci saranno Feudo Castel Bazom, Azienda Agricola Maso Salengo, Azienda Agricola Salizzoni, Azienda Agricola Vitivinicola Alessandro Secchi, Tonini, Borgo dei Posseri. Proprio i produttori locali racconteranno e faranno assaggiare le loro migliori etichette. E quest’anno le degustazioni saranno accompagnate da un tagliere dove poter assaggiare formaggi e prodotti del territorio. Una carta dei formaggi realizzata grazie alla preziosa collaborazione con Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda.

Il tradizionale mercatino di Natale è arricchito da numerosi eventi, concerti, rappresentazioni teatrali e attività per bambini, tra cui la pista del ghiaccio, aperta dal 12 novembre al 21 gennaio 2024. Quest’anno anche un set fotografico allestito all’interno di una casetta gestito dai ragazzi del progetto RELAB dell’Associazione Ubalda Girella.

Questo fine settimana si segnalano, tra le tante iniziative: sabato alle 14.00 “La magia del Natale – Umpa Lumpa”, spettacolo di danza con 4Fusion Dance School al Villaggio dei Bambini. Dalle 16.30 alle 18.30 Spettacolo “Piano Sky” in Piazza Malfatti. Alle 20.45 alla chiesa della Sacra Famiglia “Come luce che rischiara” con Antonella Ruggiero e il Coro S. Ilario in concerto accompagnati all’organo dal Maestro Roberto Holzer. Domenica 24 dicembre alle 15.00 arriva Babbo Natale, al Villaggio dei Bambini e al Mercatino di Natale.

Ad Ala il Natale si svolge nei preziosi palazzi barocchi che caratterizzano l’abitato. Figuranti in costume accompagneranno gli ospiti nelle visite guidate dei palazzi, all’interno dei quali saranno in mostra prodotti artigianali di raffinata fattezza, mentre le famiglie con bambini potranno trascorrere piacevoli pomeriggi giocando e imparando, grazie ai numerosi laboratori organizzati.

Questo fine settimana si segnalano, tra l’altro: sabato alle 10.30 – 12.30 – 14.00 e 18.00 giro in carrozza tra vie e palazzi barocchi. Partenza da Parco Pizzini. Un’esperienza d’altri tempi per esplorare il centro. Alle 17.00 visita della città barocca alla luce delle lanterne. Partenza da Palazzo Taddei. Alle 17.00 e alle 19.00 alla Chiesa di San Giovanni “La sacra rappresentazione della

Natività” che, attraverso la fusione di più arti performative, ripercorre il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme. La location si trasformerà nell’antica Betlemme con un’ambientazione attenta alla riproduzione storica e, al tempo stesso, rivisitata ed adattata alla nostra quotidianità. Domenica alle 16.00 in piazza Buonacquisto, momento di auguri e saluto di Babbo Natale con distribuzione di bevande calde e dolci natalizi. Interventi musicali del Coro città di Ala e giro itinerante della Banda sociale di Ala Comitato Maccheroni Villalta.

Ad Avio sabato alle 20.45, concerto di Natale – de nativitate oratorium “cum sartoribus et sutoribus usitat instrumente” presso la Chiesa S. Maria Assunta, a cura del Coro Polifonico Castelbarco. Il 24 dicembre a mezzanotte concerto durante la Santa Messa della Vigilia con il Coro Monte Vignol presso la Chiesa S Maria Assunta.

Sabato a Mori alle 20.45, “Concerto di Natale” della Banda sociale Mori-Brentonico, presso il Teatro sociale G. Modena. Domenica alle 15.30, “La letterina a Babbo Natale ritrovata”, presso Piazza Cal di Ponte.

A Brentonico sabato dalle 16 alle 18 , laboratori per bambini con elementi naturali “Amico albero” e “Acchiappasogni del Baldo” a cura di Federica Stenech presso Palazzo E. Baisi. Domenica dalle 14.00 alle 17.00 “Sulle tracce degli animali” – esperienza alla ricerca delle orme degli animali sulla neve con golosa merenda finale.

Per la Destra Adige Nogaredo ospita la pista del ghiaccio “Snowgaredo” con stand enogastronomici ed eventi. Domenica alle 21.00, Santa Messa presso la Chiesa di Santa Lucia ed a seguire brulè, cioccolata calda e panettone a cura del Gruppo Alpini di Nogaredo e Gruppo Pescatori.

A Volano sabato alle 20.30, tradizionale concerto dell’antivigilia a cura del Coro Amicizia presso la Chiesa Parrocchiale.

A Nomi sabato alle 20.30, concerto “Christmas in Blue” del gruppo Blue Sax Ensemble con auguri dell’Amministrazione alla comunità ed alle associazioni, presso Il Granaio. Domenica alle 21.00 la Santa Messa di Natale. A seguire vin brulè e polenta conza a cura dell’ass. la Contea.

Sabato a Terragnolo alle 17.00, la camminata dei presepi. Oltre 40 presepi e alcune tappe gastronomiche per vivere la magia del Natale attraverso letture, canti e creazioni artistiche legate alla natività. Domenica alle 20.00 arriva Babbo Natale.

Sempre sabato a Trambileno alle 16.00, arriva Babbo Natale, con cioccolata calda e vin brulè presso il Parco Pubblico nella frazione Porte.

“Siamo arrivati al Natale e l’apprezzamento per i “Natali della Vallagarina” è stato altissimo, premiato da migliaia di visitatori – commenta Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo. Un plauso e un ringraziamento a tutti i Comuni della Vallagarina, ai comitati organizzatori, alle associazioni e ai volontari che da anni si spendono per la riuscita delle proprie iniziative natalizie, alla Comunità della Vallagarina, alle cantine e ai collaboratori che

lavorano nella bolla, ai produttori e alle realtà che animano le casette del mercatino di Natale, a Metalsistem, a Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda, all’Associazione Ubalda Girella – progetto RELAB, alla Cooperativa Casa del Vino e a Marco Tonini suo Presidente e alla Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto” conclude il presidente di ApT.

