ORDINE GIORNALISTI TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL * MAURO GIACCA: PRESIDENTE MAIR, « SCONCERTO E AMAREZZA PER IL LINGUAGGIO E I TONI USATI DAL PRESIDENTE DEL CALCIO TRENTO »

11.32 - mercoledì 23 marzo 2022

L’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol, per mezzo della sua presidente Elisabeth Mair, esprime sconcerto e amarezza per il linguaggio e i toni usati dal presidente del Calcio Trento, Mauro Giacca, contro alcuni giornalisti e la categoria, in generale, in occasione di una recente conferenza stampa. Esternazioni del tutto fuori luogo con toni violenti e offensivi che certamente non invitano al dialogo e alla comprensione reciproca, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Nel ribadire la libertà di espressione e il pieno diritto di chi svolge la professione giornalistica a raccontare le notizie con adesione ai principi di verità e continenza, l’Ordine del Trentino Alto Adige esprime solidarietà ai colleghi e alle colleghe delle testate giornalistiche locali che sono stati attaccati e ribadisce il valore collettivo che riveste per la nostra comunità l’indipendenza giornalistica.