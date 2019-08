LUIGI DI MAIO (M5S) * RIFORME: « MANCANO SOLO QUATTRO E FINALMENTE  TAGLIEREMO 345 PARLAMENTARI, SE LA LEGA SFIDUCERà IL PRESIDENTE CONTE IL TAGLIO SALTERÀ! »

Buongiorno e buona domenica, mancano solo quattro giorni e finalmente taglieremo 345 parlamentari. Grazie a questo taglio faremo risparmiare MEZZO MILIARDO di euro ai cittadini, 100 milioni di euro all’anno e 300 mila euro al giorno. Soldi da spendere in servizi per gli italiani, in nuovi cantieri, scuole moderne e trasporti pubblici.

P.S. Se la Lega sfiducerà il presidente Conte, il taglio SALTA!