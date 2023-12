EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * TRENTINO – SONICAE 2023: « CONCLUSA L’EDIZIONE CON IL SUONO ELETTRONICO DI FIRE SAGA, ALL’AQUILA VAIA »

20.05 - venerdì 22 dicembre 2023

Sonicae 2023: il suono elettronico di Fire Saga all’Aquila Vaia conclude un’edizione memorabile tra i paesaggi incantevoli del Trentino. Il 22 dicembre 2023, a Marcesina, la straordinaria performance musicale elettronica di Fire Saga ha concluso in modo memorabile l’edizione di quest’anno di Sonicae. Presso l’Aquila Vaia, l’artista ha eseguito esclusivamente brani di sua composizione, appartenenti al genere “synthwave”. Durante il concerto, il cielo si è dipinto dei suoi colori più splendenti, contribuendo a rendere l’evento ancor più speciale attraverso una perfetta armonia con la musica.

Sonicae ha offerto otto giorni consecutivi di straordinari concerti di musica elettronica, dal 15 al 22 dicembre 2023, in alcune delle location più suggestive del Trentino.

Il cuore dell’iniziativa è stato il cast di artisti trentini di fama internazionale, tra cui Alba Leng, Fire Saga, Hal, IAGA e Spankox. Questi talentuosi artisti hanno presentato performance uniche, appositamente create per Sonicae, suonando esclusivamente la propria musica originale, da loro scritta e prodotta. Inoltre, hanno presentato in anteprima mondiale nuovi brani ispirati alle location degli eventi. Ogni concerto è stato un’esperienza unica, inserita in scenari naturali di grande impatto.

La fruizione dei concerti è stata resa accessibile a un pubblico globale attraverso dirette video streaming su Facebook Live e YouTube. Le riprese multicamera di alta qualità e la regia professionale hanno contribuito a elevare ulteriormente l’esperienza. Sonicae ha superato ogni aspettativa, registrando già oltre 30.000 visualizzazioni complessive.

Per coloro che desiderano rivivere questi momenti straordinari, i video dei concerti sono disponibili online su www.sonicae.it. Inoltre, è possibile ascoltare la playlist ufficiale su Spotify. L’iniziativa Sonicae è stata prodotta da Everness, con la direzione artistica e il management organizzativo a cura di Agostino Carollo.

VIDEO

Sonicae presenta: una performance esclusiva di Fire Saga del genere synthwave presso l’Aquila Vaia di Marcesina in Trentino

https://youtu.be/0u5jmEbu-Vo