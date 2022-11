CRI – CROCE ROSSA ITALIANA TRENTINO * NOMINE: « MINISTERO DELLA SALUTE, IL DIRETTORE DEL COMITATO PROVINCIALE CARLO MONTI CHIAMATO A ROMA COME DIRIGENTE »

11.06 - mercoledì 16 novembre 2022

Il Direttore del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Trento Carlo Monti chiamato a Roma come dirigente nel gabinetto del neo-ministro della salute Orazio Schillaci. Dopo dodici anni alla direzione di importanti Comitati regionali della Croce rossa, trascorsi in massima parte in Trentino, il dott. Carlo Monti “saluta” per prendere servizio al Ministero della salute, chiamato dal neo-ministro Orazio Schillaci come dirigente all’interno del suo Gabinetto.

Non un addio, ma un arrivederci alla conclusione di questa prestigiosa esperienza quando verrà a scadere il periodo di aspettativa concesso al professionista dalla Cri del Trentino.

Nell’incontro di commiato il presidente Alessandro Brunialti e il consiglio tutto hanno ringraziato il manager riconoscendogli gli ottimi risultati amministrativi ottenuti in questi anni che hanno collocato la Cri trentina tra le regioni più virtuose nel panorama nazionale della più grande associazione di volontariato a livello mondiale.

Da parte sua, il dott. Monti ha tenuto a ringraziare tutti i volontari del Trentino, il presidente e il consiglio direttivo, per il proficuo lavoro, con un ringraziamento anche alle istituzioni politiche provinciali per la stretta collaborazione che ha permesso di raggiungere importanti risultati nell’interesse comune.

Al dott. Monti un augurio di buon lavoro e di nuovi successi nella certezza che la sua professionalità costituirà un valore aggiunto nella gestione del comparto sanitario a livello nazionale.