CAMPOBASE * MINISTRI IN TRENTINO: « SE QUESTO SARÀ L’ANDAZZO NELLE PROSSIME SETTIMANE, QUALCUNO CI SPIEGA CHE CI STA A FARE UNA PROVINCIA “AUTONOMA”? »

17.14 - mercoledì 11 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UNA NUOVA VIA PER NON FINIRE COME LE ALTRE REGIONI ORDINARIE.

Scusate una domanda. Ma se arriva il Ministro Valditara da Roma a dire che finanzierà le nuove attività “extra curricolari” delle Scuole trentine e garantirà anche stipendi ad hoc per gli insegnanti interessati. Se arriva il Ministro Salvini a consegnare i cantieri (parziali) delle opere pubbliche interamente provinciali.

Se la Provincia dichiara che i protocolli sottoscritti con i Sindacati per il rinnovo del contratto dei propri dipendenti sono di fatto subordinati alla erogazione dei soldi promessi dal Ministro Giorgetti nel recente (pessimo) accordo finanziario con le due Province.

Se questa campagna elettorale vede massicciamente protagonista il Governo di Roma e i suoi annunci di interventi per il Trentino e non si basa invece sul giudizio di ciò che ha saputo fare in cinque anni la Giunta Fugatti. Se, come ovvio, questo sarà l’andazzo nelle prossime settimane, qualcuno ci spiega che ci sta a fare una Provincia “Autonoma”?

*

La segreteria provinciale di Campobase.